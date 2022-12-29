Єрмак: Відчуття перемоги України вже є
Четвер, 29 грудня 2022, 16:22
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак не може сказати, скільки ще триватиме війна, але вважає, що відчуття майбутньої перемоги вже є.
Джерело: Єрмак в інтерв’ю для каналу 1+1
Пряма мова: "Я вважаю, що відчуття перемоги вже починає витати в атмосфері. Коли - не знаю. Ми все робимо, щоб це сталося якомога скоріше… Але відчуття перемоги, воно вже є".
Реклама:
Деталі: При цьому глава ОП наголосив, що перемога України повинна має бути повною.