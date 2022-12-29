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Єрмак: Відчуття перемоги України вже є

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 грудня 2022, 17:22
Андрій Єрмак. фото ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак не може сказати, скільки ще триватиме війна, але вважає, що відчуття майбутньої перемоги вже є.

Джерело: Єрмак в інтерв’ю для каналу 1+1

Пряма мова: "Я вважаю, що відчуття перемоги вже починає витати в атмосфері. Коли -  не знаю. Ми все робимо, щоб це сталося якомога скоріше… Але відчуття перемоги, воно вже є".

Деталі: При цьому глава ОП наголосив, що перемога України повинна має бути повною.  

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Теми: війнаАндрій Єрмак
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