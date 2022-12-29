Єрмак: Відчуття перемоги України вже є

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак не може сказати, скільки ще триватиме війна, але вважає, що відчуття майбутньої перемоги вже є.

Джерело: Єрмак в інтерв’ю для каналу 1+1

Пряма мова: "Я вважаю, що відчуття перемоги вже починає витати в атмосфері. Коли - не знаю. Ми все робимо, щоб це сталося якомога скоріше… Але відчуття перемоги, воно вже є".

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Деталі: При цьому глава ОП наголосив, що перемога України повинна має бути повною.