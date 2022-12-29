Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Єрмак: Відчуття перемоги України вже є

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 грудня 2022, 16:22
Єрмак: Відчуття перемоги України вже є
Андрій Єрмак. фото ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак не може сказати, скільки ще триватиме війна, але вважає, що відчуття майбутньої перемоги вже є.

Джерело: Єрмак в інтерв’ю для каналу 1+1

Пряма мова: "Я вважаю, що відчуття перемоги вже починає витати в атмосфері. Коли -  не знаю. Ми все робимо, щоб це сталося якомога скоріше… Але відчуття перемоги, воно вже є".

Реклама:

Деталі: При цьому глава ОП наголосив, що перемога України повинна має бути повною.  

Теми: війнаАндрій Єрмак
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
війна
На Донеччині окупанти погрожують відбирати дітей, які не ходять до школи – Генштаб
ISW: Російські військові розгорнули "резервну армію", щоб кинути додаткові сили на південь України
Окупанти заявили, що "знищили" вже 3 дрони біля Кримського моста
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: