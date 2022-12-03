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Путин не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной – ISW

"Украинская правда"Суббота, 3 декабря 2022, 05:58
Путин не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной – ISW
ВЛАДИМИР ПУТИН. ФОТО С САЙТА КРЕМЛЯ

Аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что российский президент не заинтересован в переговорах с Украиной, которые могли бы привести к устойчивому миру.

Источник: ISW

Детали: Эксперты института считают, что риторика Путина указывает на то, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и сохраняет максималистские цели относительно войны.

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В институте предполагают, что Путин, Лавров и Песков делали заявления о переговорах, чтобы создать у западных официальных лиц представление, что Россию нужно заманить на переговоры.

Кремль, вероятно, намерен создать динамику, в которой западные официальные лица предложат России опережающие уступки в надежде убедить ее вступить в переговоры, взамен не требуя значительных предварительных уступок со стороны РФ, убеждены в ISW.

Аналитики института отмечают, что заявления Путина, Лаврова и Пескова подчеркивают, какими могут быть некоторые из таких желаемых предварительных уступок: уменьшение западной финансовой и военной помощи Украине, признание незаконной аннексии Россией украинских территорий и ограничения на военные действия НАТО и Запада в Европе.

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В институте отметили, что Кремль сохраняет расплывчатость в формулировках относительно предмета переговоров, вероятно, для того, чтобы убедить западных официальных лиц начать переговорный процесс без четкого определения, будут ли такие переговоры направлены на прекращение огня, мирный процесс или окончательное мирное соглашение.

ISW заключает, что Россия выиграла бы от временного соглашения с Украиной и западными странами, которое создало бы паузу в боевых действиях, что позволило бы России укрепить российские вооруженные силы для будущих военных операций с целью достижения максималистских целей в Украине.

Поскольку Путин не проявил особого интереса к прекращению огня, а Кремль продолжает выдвигать требования, которые равнозначны полной капитуляции Запада, это свидетельствует о том, что Путин и в дальнейшем сосредоточен на достижении военной победы, считают аналитики института.

Основные выводы ISW:

  • Россия пытается воспользоваться стремлением Запада к переговорам, чтобы создать динамику, в которой западные официальные лица будут чувствовать себя обязанными пойти на упреждающие уступки, чтобы заманить Россию за стол переговоров.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил в качестве основы для переговоров точно такие же требования, которые российский МИД выдвигал до вторжения 24 февраля, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил дополнительное требование, чтобы Запад признал аннексированные Россией украинские территории.
  • Российские войска все еще представляют угрозу украинской энергетической инфраструктуре, несмотря на успехи украинской противовоздушной обороны.
  • Дополнительные западные системы ПВО побуждают российское военное сообщество поставить под сомнение российскую воздушную кампанию против украинской инфраструктуры.
  • Российские чиновники выдвигают условия для переговоров по демилитаризации Запорожской атомной электростанции, от которых Россия, скорее всего, откажется и выполнение которых не устранит или не уменьшит существующую угрозу для ЗАЭС.
  • Украинские силы совершили локальные прорывы на юго-запад и северо-запад от Кременной.
  • Российские войска продолжали осуществлять минимальные продвижения в районе Бахмута и проводили наступательные операции в районе Авдеевка-Донецк.
  • Российские войска могут иметь трудности с надлежащим распределением и развертыванием сил в тыловых районах на юге Украины из-за украинских ударов.
  • Плохая логистика, непокорный мобилизованный персонал и внутренние протесты продолжают мешать Кремлю достичь целей частичной мобилизации.

Что этому предшествовало:

  • Джо Байден пока не намерен говорить с российским визави Владимиром Путиным, но готов это сделать, если тот действительно проявит заинтересованность в прекращении развязанной им войны в Украине.
  • Российский президент провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Темы: войнаПутинУкраина
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