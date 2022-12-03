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Глава МИД Британии: Надо быть осторожными, если "мирные переговоры" будут инициированы Путиным

"Европейская правда"Суббота, 3 декабря 2022, 11:16
фото getty

Тема переговоров может быть использована президентом РФ Владимиром Путиным для пополнения запасов своих войск перед началом нового наступления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", предупредил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в интервью The Telegraph.

Клеверли сказал, что существует риск того, что "перемирие на самом деле будет использовано Путиным для того, чтобы подготовить больше войск и произвести больше боеприпасов, а также переоборудовать и перевооружить свои поврежденные вооруженные силы".

Его предупреждение прозвучало после того, как президент США Джо Байден заявил, что был бы готов поговорить с господином Путиным, если бы тот действительно стремился закончить войну - чего пока не видно.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что продолжит разговор с российским лидером, чтобы попытаться предотвратить любую дальнейшую эскалацию и достичь "очень конкретных результатов", таких как обеспечение безопасности атомных станций.

Однако Клеверли, который на этой неделе принял участие во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Бухаресте, поставил под сомнение, что Путин действительно будет вести переговоры "с добрыми намерениями".

"Дело в том, что мы должны быть очень, очень осторожными, если "мирные" переговоры - и я использую слово "мирные" в кавычках - будут инициированы Владимиром Путиным", - сказал он.

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По его словам, если россияне используют любую паузу в боевых действиях просто как прикрытие для перевооружения, то в дальнейшем могут быть еще большие проблемы.

"Тогда все, что произойдет - мы снова увидим точно такие же сцены, но, возможно, через, я не знаю, шесть, 12, 18 месяцев", - сказал он.

"Решение этого вопроса должно быть устойчивым, оно должно быть значимым, оно должно быть реальным. Мы должны остерегаться паузы, которую Россия использует для того, чтобы убедиться, что ее следующая фаза агрессии будет более эффективной, чем эта фаза", - заявил Клеверли.

"И посмотрите, Владимир Путин набил руку в этом вопросе. Грузия, это должно было быть одноразовым случаем, не так ли? Крым, это должно было быть одноразовым, не так ли? Восточная Украина, это должно было быть одноразовым. И на самом деле мы увидели, что они все готовились к этой последней волне агрессии", - отметил министр.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил на брифинге в пятницу, что Россия не проявляет никаких признаков готовности завершить развязанную ею войну в Украине путем переговоров.

Темы: ВеликобританияПутинвойна
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