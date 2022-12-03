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СБУ обнародовала список связанных с УПЦ МП лиц, попавших под санкции

Катерина ТищенкоСуббота, 3 декабря 2022, 20:33
СБУ обнародовала список связанных с УПЦ МП лиц, попавших под санкции
митрополит Павел (Лебедь), фото Радио Свобода

Служба безопасности Украины опубликовала полный список лиц, которые по ее представлению попали под санкции СНБО, и были утверждены президентом Владимиром Зеленским.

Источник: сайт СБУ

Детали: В целом речь идет о 10 фигурантах, которые являются представителями УПЦ МЦ или тесно связаны с этой организацией:

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  • Новинский Вадим Владиславович (клирик УПЦ);
  • Лебедь Петр Дмитриевич (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры);
  • Швец Ростислав Филиппович (Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский);
  • Удовенко Владимир Петрович (Платон, митрополит Феодосийский и Керченский);
  • Опанасенко Вячеслав Александрович (епископ Коктебельский Агафон);
  • Овсянников Александр Александрович (епископ Джанкойский и Раздольненский Алексий);
  • Чернышов Константин Валерьевич (епископ Бахчисарайский Калленик);
  • Таранов Александр Борисович (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий);
  • Иванов Олег Александрович (бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей);
  • Маслеников Алексей Александрович (бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф).

СБУ отмечает, что большинство из этих лиц сейчас находится на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом.

Фигуранты санкционных списков выступали с различными инициативами, в частности: предложили присоединить возглавляемые ими епархии к РПЦ; согласились на сотрудничество с оккупационными властями; продвигают пророссийские нарративы; оправдывают военную агрессию России в Украине.

Ограничительные меры в отношении этих лиц вводятся сроком на пять лет и будут касаться блокировки активов, ограничения торговых операций, блокировки на вывод капиталов за пределы Украины и тому подобное. Кроме того, все они лишаются государственных наград Украины, а также других форм награждения.

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Отныне эти лица не смогут приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности.

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Темы: СБУУПЦ МПсанкцииСНБО
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