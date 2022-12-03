СБУ обнародовала список связанных с УПЦ МП лиц, попавших под санкции
Служба безопасности Украины опубликовала полный список лиц, которые по ее представлению попали под санкции СНБО, и были утверждены президентом Владимиром Зеленским.
Источник: сайт СБУ
Детали: В целом речь идет о 10 фигурантах, которые являются представителями УПЦ МЦ или тесно связаны с этой организацией:
- Новинский Вадим Владиславович (клирик УПЦ);
- Лебедь Петр Дмитриевич (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры);
- Швец Ростислав Филиппович (Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский);
- Удовенко Владимир Петрович (Платон, митрополит Феодосийский и Керченский);
- Опанасенко Вячеслав Александрович (епископ Коктебельский Агафон);
- Овсянников Александр Александрович (епископ Джанкойский и Раздольненский Алексий);
- Чернышов Константин Валерьевич (епископ Бахчисарайский Калленик);
- Таранов Александр Борисович (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий);
- Иванов Олег Александрович (бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей);
- Маслеников Алексей Александрович (бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф).
СБУ отмечает, что большинство из этих лиц сейчас находится на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом.
Фигуранты санкционных списков выступали с различными инициативами, в частности: предложили присоединить возглавляемые ими епархии к РПЦ; согласились на сотрудничество с оккупационными властями; продвигают пророссийские нарративы; оправдывают военную агрессию России в Украине.
Ограничительные меры в отношении этих лиц вводятся сроком на пять лет и будут касаться блокировки активов, ограничения торговых операций, блокировки на вывод капиталов за пределы Украины и тому подобное. Кроме того, все они лишаются государственных наград Украины, а также других форм награждения.
Отныне эти лица не смогут приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности.
Предыстория:
- 1 декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.
- Позже источники УП в команде президента сообщили, что СНБО ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.