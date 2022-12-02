СНБО ввел санкции против главы Лавры Павла, Новинского и других церковников УПЦ МП

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.

Источник: информированные собеседники УП в команде президента

Детали: СНБО ввел санкции против Новинского, наместника Лавры митрополита Павла (Лебедя) и еще около десятка священнослужителей УПЦ МП, преимущественно с оккупированных Россией территорий.

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2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.

Решение о санкциях СНБО принял на заседании 1 декабря после "рассмотрения деятельности религиозных организаций на территории Украины в условиях военной агрессии России и для обеспечения духовной независимости, недопущения раскола в обществе по религиозному признаку, содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов Украины".

Список подсанкционных фамилий у Зеленского обещали обнародовать позже.

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Этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский 1 декабря ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.

СНБО поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

Напомним: