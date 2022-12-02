СНБО ввел санкции против главы Лавры Павла, Новинского и других церковников УПЦ МП
Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.
Источник: информированные собеседники УП в команде президента
Детали: СНБО ввел санкции против Новинского, наместника Лавры митрополита Павла (Лебедя) и еще около десятка священнослужителей УПЦ МП, преимущественно с оккупированных Россией территорий.
2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.
Решение о санкциях СНБО принял на заседании 1 декабря после "рассмотрения деятельности религиозных организаций на территории Украины в условиях военной агрессии России и для обеспечения духовной независимости, недопущения раскола в обществе по религиозному признаку, содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов Украины".
Список подсанкционных фамилий у Зеленского обещали обнародовать позже.
Этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский 1 декабря ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.
СНБО поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
Напомним:
- Служба безопасности Украины в октябре начала активно проводить обыски в зданиях УПЦ МП в разных областях Украины – и следственные действия продолжаются.
- В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП в Киеве и многих областях. Они связаны с пропагандой "русского мира" в церквях УПЦ МП. Нескольким священнослужителям сообщили о подозрениях.
- Утром 2 декабря Служба безопасности Украины проводила обыски в ряде храмов и монастырей УПЦ МП в трех областях.
- 22 ноября служба безопасности Украины проводила контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в столице.