Не HIMARS едиными: Минобороны показало французскую РСЗО, которая отправляет врагов в ад

Министерство обороны Украины обнародовало видео с французской реактивной системой залпового огня LRU, которая уже месяц уничтожает врага на передовой.

Источник: англоязычный Twitter-аккаунт МОУ, "Армія Inform"

Дословно: "Говорят, что все сказки заканчиваются свадьбой, а все видеоролики заканчиваются стрельбой из HIMARS.

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Впервые на экране: LRU/M270A1 после того, как отправила рашистам адские подарки. Осторожно! Несмотря на длинные выходные и праздники, скоро будет еще".

They say all fairy tales end with a wedding, and all video clips end with HIMARS firing.

For the first time on screen: LRU/M270A1 after sending the ruscists some hellish gifts.

Watch out! Despite the long weekends and holidays, there will be more soon. pic.twitter.com/5ls5m5BdLQ — Defense of Ukraine (@DefenceU) December 30, 2022

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Реактивная система залпового огня Lance Roquette Unitaire, или сокращенно LRU - это французский вариант модернизации американской M270 MLRS. LRU прибыла в Украину из Франции в конце ноября.