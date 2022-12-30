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Не HIMARS едиными: Минобороны показало французскую РСЗО, которая отправляет врагов в ад

Валентина РоманенкоПятница, 30 декабря 2022, 14:41
Не HIMARS едиными: Минобороны показало французскую РСЗО, которая отправляет врагов в ад
фото "Армія Inform"

Министерство обороны Украины обнародовало видео с французской реактивной системой залпового огня LRU, которая уже месяц уничтожает врага на передовой.

Источник: англоязычный Twitter-аккаунт МОУ, "Армія Inform"

Дословно: "Говорят, что все сказки заканчиваются свадьбой, а все видеоролики заканчиваются стрельбой из HIMARS.

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Впервые на экране: LRU/M270A1 после того, как отправила рашистам адские подарки. Осторожно! Несмотря на длинные выходные и праздники, скоро будет еще".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Реактивная система залпового огня Lance Roquette Unitaire, или сокращенно LRU - это французский вариант модернизации американской M270 MLRS. LRU прибыла в Украину из Франции в конце ноября.

 
Армія INFORM

Темы: Миноборонывойна
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