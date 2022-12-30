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Не HIMARS єдиними: Міноборони показало французьку РСЗВ, яка відправляє ворогів у пекло

Валентина РоманенкоП'ятниця, 30 грудня 2022, 15:41
фото "Армія Inform"

Міністерство оборони України оприлюднило відео з французькою реактивною системою залпового вогню LRU, яка вже місяць нищить ворога на передовій.

Джерело: англомовний Twitter-акаунт МОУ, "Армія Inform"

Дослівно: "Кажуть, що всі казки закінчуються весіллям, а всі відеоролики закінчуються стріляниною з HIMARS.

Вперше на екрані: LRU/M270A1 після того, як відправила рашистам пекельні подарунки. Обережно! Незважаючи на довгі вихідні та свята, скоро буде ще".

Деталі: Реактивна система залпового вогню Lance Roquette Unitaire, або скорочено LRU — це французький варіант модернізації американської M270 MLRS. LRU прибула в Україну з Франції в кінці листопада.

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Армія INFORM

Теми: Міноборонивійна
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