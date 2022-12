Не HIMARS єдиними: Міноборони показало французьку РСЗВ, яка відправляє ворогів у пекло

Міністерство оборони України оприлюднило відео з французькою реактивною системою залпового вогню LRU, яка вже місяць нищить ворога на передовій.

Джерело: англомовний Twitter-акаунт МОУ, "Армія Inform"

Дослівно: "Кажуть, що всі казки закінчуються весіллям, а всі відеоролики закінчуються стріляниною з HIMARS.

Вперше на екрані: LRU/M270A1 після того, як відправила рашистам пекельні подарунки. Обережно! Незважаючи на довгі вихідні та свята, скоро буде ще".

They say all fairy tales end with a wedding, and all video clips end with HIMARS firing.

For the first time on screen: LRU/M270A1 after sending the ruscists some hellish gifts.

Watch out! Despite the long weekends and holidays, there will be more soon. pic.twitter.com/5ls5m5BdLQ