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РФ отправила в Беларусь шесть грузовых Ил-76 за последние 13 часов – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 30 декабря 2022, 17:14
РФ отправила в Беларусь шесть грузовых Ил-76 за последние 13 часов – СМИ
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА "УКРИНФОРМ"

Из России в Беларусь за последние 13 часов прилетели шесть военно-транспортных самолетов Ил-76МД, которые могли подвезти мобилизованных и доставить технику. 

Источник: мониторинговая группа Беларускі Гаюн 

Детали: По информации мониторинговой группы, это борты RF-76745, RA-86900, RF-76549, RF-86898, RA-76763 и RF-76772. Они начали прилетать в Беларусь начиная с 4-х утра, а последний (RF-76772) приземлился в Мачулищах в 18:17 по минскому времени (17:17 по киевскому времени).

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Как сообщает Беларускі Гаюн, все самолеты что-то привозят в Беларусь, но что именно – пока неизвестно. Например, это может быть доставка техники или ротация мобилизированных.

Максимальная вместить каждого Ил-76МД — 245 человек. Таким образом, они могли перевезти до 1 470 солдатах.

Темы: БеларусьоружиеРосcияавиа
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