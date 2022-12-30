У России осталось до 13% "Искандеров", производить они их не могут – Резников

Россия в войне против Украины уже использует свой критический запас Искандеров – осталось 11-13% от общего количества, производить они их не могут.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в интервью LB

Прямая речь: "Мы посчитали, сколько они по нам выпустили, сколько у них было и сколько у них осталось. Они залезли в критический запас, у них где-то около 11-13% Искандеров осталось. По их советским классическим нормам они должны держать запас 25-30%. Они уже в него залезли. Совершили преступление с точки зрения своей ответственности. То же самое по Калибрам".

Детали: Резников сообщил, что ранее Россия использовала Искандеры и морского, и наземного базирования, в том числе с территории Беларуси: "Но сейчас, когда мы смотрим, сколько и что прилетает, видим, что Искандеры они не используют, потому что не могут их изготавливать".

Он добавил, что ракет С-300 у России более 7 тысяч, однако враг начал их использовать как баллистическую ракету земля-земля.

"Она (С-300 - ред.) у них летает до 200-220 километров, поэтому они терроризируют Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую области, как раз используя С-300. Для того, чтобы достать до объектов нашей критической инфраструктуры на Львовщине, Тернопольщине, Киевщине, Одесщине, они уже используют или носители-самолеты - Ту Х-101, Х-555 - к примеру, или Калибры морского базирования", – сказав он.

Резников добавил, что между атаками нужно время от недели до 10 дней, чтобы, в частности, провести разведку, доразведку, заказать спутники, найти украинскую ПВО и др. Кроме того, РФ не может устроить две ракетные волны:

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"Они могут сделать две волны: ракеты+дроны иранские или дроны+ракеты, но они не могут ракеты+ракеты. Если массированные. Потому что там есть нюансы технического характера - накопление, снаряжение и так далее.