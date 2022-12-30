У Росії залишилось до 13% "Іскандерів", виробляти вони їх не можуть – Резніков

Росія у війні проти України вже використовує свій критичний запас "Іскандерів" – лишилося 11-13% від загальної кількості, виготовляти вони їх не можуть.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю LB

Пряма мова: "Ми порахували, скільки вони по нас випустили, скільки у них було і скільки в них залишилося. Вони залізли в критичний запас, в них десь близько 11-13% Іскандерів залишилося. По їхніх радянських класичних нормах вони мають тримати запас 25-30%. Вони вже в нього залізли. Скоїли злочин з точки зору своєї відповідальності. Те саме по Калібрах".

Деталі: Резніков повідомив, що раніше Росія використовувала "Іскандери" і морського, і наземного базування, в тому числі з території Білорусі: "Але зараз, коли ми дивимось, скільки і що прилітає, бачимо, що Іскандери вони не використовують, тому що не можуть їх виготовляти".

Він додав, що ракет С-300 у Росії понад 7 тисяч, однак ворог почав їх використовувати як балістичну ракету земля-земля.

"Вона (С-300 - ред.) в них літає до 200-220 кілометрів, тому вони тероризують Харківщину, Миколаївщину, Херсонщину, Запоріжжя, якраз використовуючи С-300. Для того, щоб дістати до об’єктів нашої критичної інфраструктури на Львівщині, Тернопільщині, Київщині, Одещині, вони вже використовують або носії-літаки – Ту Х-101, Х-555 – до прикладу, або Калібри морського базування", – сказав він.

Між атаками потрібен час від тижня до 10 днів, щоб, зокрема, провести розвідку, дорозвідку, замовити супутники, знайти українську ППО та ін. Крім того, РФ не може влаштувати дві ракетні хвилі поспіль:

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"Вони можуть зробити дві хвилі: ракети+дрони іранські або дрони+ракети, але вони не можуть ракети+ракети. Якщо масовані. Тому що там є нюанси технічного характеру – накопичення, споряджання тощо.

Що цьому передувало: