Кулеба призвал исключить РФ из Совбеза ООН после ракетного обстрела перед Новым годом

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ракетный обстрел украинских городов Россией свидетельствует о необходимости изгнать ее из Совета Безопасности ООН.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter.

This time, Russia’s mass missile attack is deliberately targeting residential areas, not even our energy infrastructure. War criminal Putin “celebrates” New Year by killing people. Russia must be kicked out of its UN Security Council seat which it has always occupied illegally. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 31, 2022

"На этот раз массированная ракетная атака России сознательно направлена на жилые районы, а не на нашу энергетическую инфраструктуру. Военный преступник Путин "празднует" Новый год, убивая людей. Россия должна быть изгнана с места в Совете Безопасности ООН, которое она всегда занимала незаконно", - говорится в заметке.

По предварительным данным, которые привел главнокомандующий Вооруженных Сил Валерий Залужный, в субботу Россия выпустила более 20 крылатых ракет по Украине, а силы противовоздушной обороны уничтожили 12 из них.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил о гибели одного человека и 20 раненых в результате обстрела. О пострадавших сообщалось и в других городах Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, Украина в понедельник призвала государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН в целом.

МИД напомнил, что вопрос членства России в Организации Объединенных Наций, как и ее пребывания в Совете Безопасности ООН, так и не был должным образом урегулирован в соответствии с международным правом.

Кроме того, действия России как постоянного члена Совбеза ООН и члена ООН в целом не соответствуют принципам миролюбия и обеспечения мира, приводя в пример агрессию против Украины, Молдовы, Грузии, Республики Ичкерия, вмешательство во внутренние дела стран Балто-Черноморского региона, злоупотребление правом вето в Совете Безопасности и тому подобное.