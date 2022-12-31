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Кулеба призвал исключить РФ из Совбеза ООН после ракетного обстрела перед Новым годом

"Европейская правда"Суббота, 31 декабря 2022, 17:09
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ракетный обстрел украинских городов Россией свидетельствует о необходимости изгнать ее из Совета Безопасности ООН.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter.

"На этот раз массированная ракетная атака России сознательно направлена на жилые районы, а не на нашу энергетическую инфраструктуру. Военный преступник Путин "празднует" Новый год, убивая людей. Россия должна быть изгнана с места в Совете Безопасности ООН, которое она всегда занимала незаконно", - говорится в заметке.

По предварительным данным, которые привел главнокомандующий Вооруженных Сил Валерий Залужный, в субботу Россия выпустила более 20 крылатых ракет по Украине, а силы противовоздушной обороны уничтожили 12 из них.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил о гибели одного человека и 20 раненых в результате обстрела. О пострадавших сообщалось и в других городах Украины.

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Напомним, Украина в понедельник призвала государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН в целом.

МИД напомнил, что вопрос членства России в Организации Объединенных Наций, как и ее пребывания в Совете Безопасности ООН, так и не был должным образом урегулирован в соответствии с международным правом.

Кроме того, действия России как постоянного члена Совбеза ООН и члена ООН в целом не соответствуют принципам миролюбия и обеспечения мира, приводя в пример агрессию против Украины, Молдовы, Грузии, Республики Ичкерия, вмешательство во внутренние дела стран Балто-Черноморского региона, злоупотребление правом вето в Совете Безопасности и тому подобное.

Темы: Кулеба ДмитрийООНРосcияракетный удар
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