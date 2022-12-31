Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба закликав виключити РФ із Радбезу ООН після ракетного обстрілу перед Новим роком

"Європейська правда"Субота, 31 грудня 2022, 16:09
Кулеба закликав виключити РФ із Радбезу ООН після ракетного обстрілу перед Новим роком
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ракетний обстріл українських міст Росією свідчить про необхідність вигнати її з Ради Безпеки ООН.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

"Цього разу масована ракетна атака Росії свідомо спрямована на житлові райони, а не на нашу енергетичну інфраструктуру. Воєнний злочинець Путін "святкує" Новий рік, вбиваючи людей. Росія має бути вигнана з місця в Раді Безпеки ООН, яке вона завжди займала незаконно", – йдеться в дописі.

За попередніми даними, які навів головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, у суботу Росія випустила більше 20 крилатих ракет во Україні, а сили протиповітряної оборони знищили 12 із них.

ВІДЕО ДНЯ

Київський міський голова Віталій Кличко заявив про загибель однієї людини й 20 поранених унаслідок обстрілу. Про постраждалих повідомлялось і в інших містах України.

Нагадаємо, Україна в понеділок закликала держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН у цілому.

МЗС нагадало, що питання членства Росії в Організації Об’єднаних Націй, як і її перебування в Раді Безпеки ООН, так і не було належним чином врегульоване відповідно до міжнародного права.

Крім того, дії Росії як постійного члена Радбезу ООН та члена ООН загалом не відповідають принципам миролюбності та гарантування миру, наводячи як приклад агресію проти України, Молдови, Грузії, Республіки Ічкерія, втручання у внутрішні справи країн Балто-Чорноморського регіону, зловживання правом вето в Раді Безпеки тощо.

Теми: Кулеба ДмитроООНРосіяракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: