Кулеба закликав виключити РФ із Радбезу ООН після ракетного обстрілу перед Новим роком

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ракетний обстріл українських міст Росією свідчить про необхідність вигнати її з Ради Безпеки ООН.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

This time, Russia’s mass missile attack is deliberately targeting residential areas, not even our energy infrastructure. War criminal Putin “celebrates” New Year by killing people. Russia must be kicked out of its UN Security Council seat which it has always occupied illegally. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 31, 2022

"Цього разу масована ракетна атака Росії свідомо спрямована на житлові райони, а не на нашу енергетичну інфраструктуру. Воєнний злочинець Путін "святкує" Новий рік, вбиваючи людей. Росія має бути вигнана з місця в Раді Безпеки ООН, яке вона завжди займала незаконно", – йдеться в дописі.

За попередніми даними, які навів головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, у суботу Росія випустила більше 20 крилатих ракет во Україні, а сили протиповітряної оборони знищили 12 із них.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив про загибель однієї людини й 20 поранених унаслідок обстрілу. Про постраждалих повідомлялось і в інших містах України.

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Нагадаємо, Україна в понеділок закликала держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН у цілому.

МЗС нагадало, що питання членства Росії в Організації Об’єднаних Націй, як і її перебування в Раді Безпеки ООН, так і не було належним чином врегульоване відповідно до міжнародного права.

Крім того, дії Росії як постійного члена Радбезу ООН та члена ООН загалом не відповідають принципам миролюбності та гарантування миру, наводячи як приклад агресію проти України, Молдови, Грузії, Республіки Ічкерія, втручання у внутрішні справи країн Балто-Чорноморського регіону, зловживання правом вето в Раді Безпеки тощо.