Кулеба закликав виключити РФ із Радбезу ООН після ракетного обстрілу перед Новим роком

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ракетний обстріл українських міст Росією свідчить про необхідність вигнати її з Ради Безпеки ООН.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

This time, Russia’s mass missile attack is deliberately targeting residential areas, not even our energy infrastructure. War criminal Putin “celebrates” New Year by killing people. Russia must be kicked out of its UN Security Council seat which it has always occupied illegally.

Реклама: