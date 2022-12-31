Ракетные удары РФ лишь усиливают решимость США и Украины - посол

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк прокомментировала ракетный обстрел украинских городов Россией накануне Нового года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Вже втретє цього святкового тижня Росія здійснила невибіркові обстріли українців, завдаючи ударів по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах. Ці атаки, особливо жахливі цієї пори року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу. Реклама: December 31, 2022

"Уже в третий раз на этой праздничной неделе Россия осуществила неизбирательные обстрелы украинцев, нанося удары по домам, гостиницам и другим гражданским объектам. Эти атаки, особенно ужасные в это время года, только усиливают решимость как отважных украинцев, так и нашу", - написала Бринк в Twitter.

По предварительным данным, которые привел главнокомандующий Вооруженных Сил Валерий Залужный, в субботу Россия выпустила более 20 крылатых ракет по Украине, а силы противовоздушной обороны уничтожили 12 из них.

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Киевский городской голова Виталий Кличко заявил о гибели одного человека и 22 раненых в результате обстрела. О пострадавших сообщалось и в других городах Украины.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что ракетный обстрел украинских городов Россией свидетельствует о необходимости изгнать ее из Совета Безопасности ООН.