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Ракетные удары РФ лишь усиливают решимость США и Украины - посол

"Европейская правда"Суббота, 31 декабря 2022, 18:30
Ракетные удары РФ лишь усиливают решимость США и Украины - посол
БРИДЖИТ БРИНК. ФОТО - ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк прокомментировала ракетный обстрел украинских городов Россией накануне Нового года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Уже в третий раз на этой праздничной неделе Россия осуществила неизбирательные обстрелы украинцев, нанося удары по домам, гостиницам и другим гражданским объектам. Эти атаки, особенно ужасные в это время года, только усиливают решимость как отважных украинцев, так и нашу", - написала Бринк в Twitter.

По предварительным данным, которые привел главнокомандующий Вооруженных Сил Валерий Залужный, в субботу Россия выпустила более 20 крылатых ракет по Украине, а силы противовоздушной обороны уничтожили 12 из них.

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Киевский городской голова Виталий Кличко заявил о гибели одного человека и 22 раненых в результате обстрела. О пострадавших сообщалось и в других городах Украины.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что ракетный обстрел украинских городов Россией свидетельствует о необходимости изгнать ее из Совета Безопасности ООН.

Темы: СШАракетный удар
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