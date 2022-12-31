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Ракетні удари РФ лише посилюють рішучість США та України – посол

"Європейська правда"Субота, 31 грудня 2022, 18:30
Ракетні удари РФ лише посилюють рішучість США та України – посол
БРІДЖИТ БРІНК. ФОТО - ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк прокоментувала ракетний обстріл українських міст Росією напередодні Нового року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вже втретє цього святкового тижня Росія здійснила невибіркові обстріли українців, завдаючи ударів по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах. Ці атаки, особливо жахливі цієї пори року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу", – написала Брінк у Twitter.

За попередніми даними, які навів головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, у суботу Росія випустила більше 20 крилатих ракет во Україні, а сили протиповітряної оборони знищили 12 із них.

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Київський міський голова Віталій Кличко заявив про загибель однієї людини й 22 поранених унаслідок обстрілу. Про постраждалих повідомлялось і в інших містах України.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що ракетний обстріл українських міст Росією свідчить про необхідність вигнати її з Ради Безпеки ООН.

Теми: СШАракетний удар
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