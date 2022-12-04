Россияне минируют инфраструктуру и окрестности Северодонецка - ВГА
Воскресенье, 4 декабря 2022, 10:17
Военная администрация Северодонецка и области сообщает, что в городе российские оккупационные войска минируют инфраструктуру, а также окрестности города.
Источник: председатель ВА города Александр Стрюк в эфире телемарафона
Прямая речь Стрюка: "У нас есть информация о минировании на отдельных объектах инфраструктуры, медицины".
Детали: По данным Стрюка, минируют россияне также и окраины города.
Между тем оккупанты продолжают мародерить пустые квартиры, вывозят из города ценные вещи.
Напомним: В Северодонецке оккупанты обустроили лагерь для подготовки мобилизованных.