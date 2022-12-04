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Россияне минируют инфраструктуру и окрестности Северодонецка - ВГА

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 декабря 2022, 10:17
СТРЮК, ФОТО КАНАЛа "ДОМ"

Военная администрация Северодонецка и области сообщает, что в городе российские оккупационные войска минируют инфраструктуру, а также окрестности города.

Источник: председатель ВА города Александр Стрюк в эфире телемарафона

Прямая речь Стрюка: "У нас есть информация о минировании на отдельных объектах инфраструктуры, медицины".

Детали: По данным Стрюка, минируют россияне также и окраины города.

Между тем оккупанты продолжают мародерить пустые квартиры, вывозят из города ценные вещи.

Напомним: В Северодонецке оккупанты обустроили лагерь для подготовки мобилизованных.

Темы: Северодонецкминированиевойнаоккупация
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