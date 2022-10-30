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В Северодонецке оккупанты устроили лагерь для подготовки мобилизованных – ВГА

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 октября 2022, 20:35
В Северодонецке оккупанты устроили лагерь для подготовки мобилизованных – ВГА
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В Северодонецке Луганской области оккупанты обустроили лагерь для подготовки мобилизованных.

Источник: глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в эфире телеканала "Киев"

Прямая речь: "Насколько поступает информация, количество мобилизованных, а также других частей действительно увеличилось в городе. Даже было организовано что-то вроде лагеря для их подготовки.

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... Зашла дополнительная живая сила в город, которую готовят или обучают".

Детали: Стрюк также сообщил, что оккупанты готовятся к обороне Северодонецка в случае контрнаступления украинских сил, в частности минируют территорию.

"Приготовления к обороне есть, и они достаточно серьезные, будут составлять, пожалуй, серьезные проблемы для наших военных. Поскольку минируется все до основания вокруг, ведется строительство каких-то линий обороны, бетонных сооружений. Самая большая угроза – это минирование всех окрестностей. Это самое сложное, что будет нам противостоять", - сказал глава ВГА.

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По его данным, коллаборационисты, которые пришли работать в оккупационную администрацию, частично ее покинули, а представители России, которые работали в оккупационных учреждениях, уже выехали из города.

Темы: Северодонецкоккупациявойнамобилизация
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