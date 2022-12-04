Данилов – о гарантиях безопасности для России: Приговор в Гааге не предусматривает смертной казни
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что гарантией безопасности для России можно считать то, что европейская судебная система является гуманной – приговор в Гааге не предусматривает смертной казни.
Источник: Данилов в Facebook
Прямая речь Данилова: "Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга – подписание соглашения с РФ и рукопожатие? Украинская кровь на руках Путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой закончилось.
Единственная гарантия – это гуманизм европейской судебной системы, после приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь".
Детали: Данилов подчеркнул, что сейчас надо гарантировать безопасность мира от России, а не наоборот.
"Опыт Будапешта вам пригодится. Когда ты безоружен, ты не представляешь угрозу. Мы, к сожалению, знаем. Денуклеаризованная и демилитаризованная т.н. Россия – лучшая гарантия мира для Европы и мира", – подытожил Данилов.
Предыстория:
- Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если ее президент Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.
- Глава парламентской фракции "Слуги народа", бывший глава переговорной группы с РФ Давид Арахамия на это ответил, что Украина готова обеспечить России гарантии безопасности. Для этого стране-террористу достаточно покинуть территорию Украины, выплатить репарации, наказать всех военных преступников и добровольно сдать ядерное оружие.