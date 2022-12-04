Данилов – о гарантиях безопасности для России: Приговор в Гааге не предусматривает смертной казни

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что гарантией безопасности для России можно считать то, что европейская судебная система является гуманной – приговор в Гааге не предусматривает смертной казни.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь Данилова: "Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга – подписание соглашения с РФ и рукопожатие? Украинская кровь на руках Путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой закончилось.

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Единственная гарантия – это гуманизм европейской судебной системы, после приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь".

Детали: Данилов подчеркнул, что сейчас надо гарантировать безопасность мира от России, а не наоборот.

"Опыт Будапешта вам пригодится. Когда ты безоружен, ты не представляешь угрозу. Мы, к сожалению, знаем. Денуклеаризованная и демилитаризованная т.н. Россия – лучшая гарантия мира для Европы и мира", – подытожил Данилов.

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