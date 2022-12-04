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Главред УП получила премию Альбера Лондра

Ирина БалачукВоскресенье, 4 декабря 2022, 12:59
Главред УП получила премию Альбера Лондра
Севгиль Мусаева. Фото из Facebook

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева получила премию Альбера Лондра.

Источник: страница премии в Twitter, Мусаева в комментарии УП

Дословно со страницы премии: "Премию Альбера Лондра вручили в Риге, чтобы отдать дань уважения всем журналистам, которые работают над освещением конфликта в Украине. Отметили украинских журналистов Севгиль Мусаеву из "Украинской правды" и Андрея Цаплиенко – репортера, раненого на фронте".

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Детали: Вручение премии состоялось 28 ноября. Главред УП принимала участие в мероприятии по видеосвязи.

Прямая речь Мусаевой: "Это признание работы коллектива "Украинской правды", который с первого дня полномасштабного вторжения круглосуточно освещает эту ужасную варварскую войну и делает все возможное, чтобы ни один ее аспект не остался без внимания. Мы делаем и будем делать это для наших читателей, как бы тяжело нам не было".  

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Для справки: Премия Альбера Лондра – французская премия для молодых – до 40 лет – журналистов и телерепортеров. Она была учреждена в 1932 году в память о погибшем французском журналисте Альбере Лондре.

Сначала награда вручалась только в номинации "За лучший письменный репортаж", в 1985 году была добавлена номинация "За лучший телерепортаж".

Церемония награждения проводится в разных городах мира, каждый год в новом, таким образом отражая широкую географию репортажей самого Лондра.

Предыстория: 

Темы: войнаСМИнаграды
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