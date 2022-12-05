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Бизнесмена Кауфмана задержало НАБУ - источники

Михаил Ткач, "Украинская правда"Понедельник, 5 декабря 2022, 13:27
Бизнесмена Кауфмана задержало НАБУ - источники
БОРИС КАУФМАН, ФОТО: WIKIPEDIA

Одесского бизнесмена Бориса Кауфмана задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: По словам источников УП, Кауфмана задержали детективы НАБУ.

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Что было раньше: В августе 2022 года бизнесмена задержали на границе при попытке выехать. ГБР запросило полную проверку его документов.

Кауфман был на отдыхе в Греции, после чего ненадолго вернулся в Украину. После этого он снова хотел уехать за границу, но его не выпустили, несмотря на то, что у Кауфмана есть "белый билет" по службе в армии (плохое здоровье). Также он является отцом троих детей.

Утверждается, что Государственное бюро расследований издало в отношении Кауфмана так называемый "индекс В", предусматривающий изучение всех документов в отношении лица, пересекающего границу.

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Напомним: Борис Кауфман – одесский бизнесмен. Он является основателем инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы гостиничного направления ("Бристоль", "Лондонская", "Президент-Отель"), медиа-активы и инвестиционные проекты. Также Кауфман – совладелец крупнейшей украинской дистрибьюторской компании TEDIS Ukraine.

Темы: олигархиНАБУ
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