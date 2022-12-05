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Ракета, которая упала в Молдове, имеет отношение к РФ – секретарь СНБО

Елена РощинаПонедельник, 5 декабря 2022, 19:38
Ракета, которая упала в Молдове, имеет отношение к РФ – секретарь СНБО
Алексей Данилов, фото Дмитрия Ларина, УП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что на территорию Молдовы 5 декабря упала российская ракета, а не украинская.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона "Суспільне"

Прямая речь: "То, что касается ситуации по Молдове, по другим странам – я могу сказать, что те ракеты, которые швыряет Российская Федерация, оно не защищает какую бы то ни было страну, которая расположена на нашей границе.

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Я не буду говорить, что там происходило на территории Польши, а то, что касается территории Молдовы – это точно ракета, которая имеет отношение к Российской Федерации. 

Мы понимаем, какого возраста ракеты они начинаются швырять и насколько они точны, если некоторые из них "родились" в один год со мной. Слава Богу, что у них (россиян – ред.) нет сверхсовременных ракет, которые могли бы совсем по другому нанести нам вред". 

Детали: Секретарь СНБО отметил, что за те ракеты, которые попадают в объекты украинской энергетической инфраструктуры, – россияне будут нести ответственность.

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"Совместно с мировым сообществом мы заставим их отвечать в Гааге или в другом месте, которое определит мировое сообщество. Такое не может быть безнаказанным", – сказал он.

Данилов также уверен, что "пройдет недолгое время, когда и Молдова, и Грузия, и Украина станут членами НАТО", потому что им надо защищаться от России.

Предыстория:

  • 5 декабря сотрудники министерства внутренних дел Молдовы обнаружили ракету вблизи города Бричаны, что у границы с Украиной. Кроме того, во время обстрелов госпредприятие Молдовы Moldelectrica сообщило о нарушениях в системе электроснабжения.
  • В украинском МИД заявили, что падение ракеты на территории Молдовы после ракетного удара России по Украине в очередной раз доказывает, что российский ракетный террор несет огромные угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран.

Темы: МолдоваРосcиявойнаДанилов
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