Не Курском единым: в Брянской области дроны атаковали комбинат "Слава" – росСМИ
Утром 6 декабря в российских пабликах сообщили, что ночью беспилотники атаковали комбинат "Слава" в Брянской области – на территории возник пожар.
Источник: База и российские паблики в Telegram
Дословно База: "В Брянской области беспилотники атаковали комбинат "Слава". Они упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом".
Детали: Сообщается, что на территорию комбината, который находится в 80 км от границы России и Украины, залетели предположительно два беспилотника. Они упали и взорвались в трёх метрах от резервуаров с дизельным топливом.
Отмечается, что этот момент пятитонные резервуары были пусты и серьезного пожара удалось избежать.
РосЗМІ повідомили, що вночі 6 грудня два БПЛА атакували комбінат "Слава", який розташований у Брянській області, за 80 км від кордону з Україною. Відео з пабліків у Telegram pic.twitter.com/wT5WCk62Nh— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) December 6, 2022
По данным Базы, на этот комбинат уже нападали с помощью беспилотников – 30 ноября после атаки БПЛА на территории комбината загорелись три резервуара.
Предыстория:
- Под утро 6 декабря губернатор Курской области РФ Роман Старовойт сообщил, что в российском городе Курск произошел пожар на аэродроме. По его словам, в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.
- Власти Курской области России после пожара на аэродроме в Курске решили отменить занятия в двух школах и продлили на 2 недели желтый уровень террористической опасности.