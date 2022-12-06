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Не Курском единым: в Брянской области дроны атаковали комбинат "Слава" – росСМИ

Ирина БалачукВторник, 6 декабря 2022, 11:37
Скриншот из видео

Утром 6 декабря в российских пабликах сообщили, что ночью беспилотники атаковали комбинат "Слава" в Брянской области – на территории возник пожар.

Источник: База и российские паблики в Telegram

Дословно База: "В Брянской области беспилотники атаковали комбинат "Слава". Они упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом".

Детали: Сообщается, что на территорию комбината, который находится в 80 км от границы России и Украины, залетели предположительно два беспилотника. Они упали и взорвались в трёх метрах от резервуаров с дизельным топливом.

Отмечается, что этот момент пятитонные резервуары были пусты и серьезного пожара удалось избежать.

По данным Базы, на этот комбинат уже нападали с помощью беспилотников – 30 ноября после атаки БПЛА на территории комбината загорелись три резервуара.

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Темы: Росcияпожарбеспилотники
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