NYT: Удар по аэродрому РФ координировали украинские спецназовцы

Украина в понедельник осуществила атаки беспилотниками на аэродромы в России, одну из них координировали спецназовцы.

Источник: The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности

Детали: Как утверждает источник NYT, в понедельник Украина использовала беспилотники для атаки на две российские военные базы – аэродромы Энгельс и Дягилево.

Беспилотники якобы были запущены с украинской территории, и по крайней мере один из ударов был нанесен с помощью спецназа вблизи базы, который помог направить беспилотники по цели, как утверждает источник.

Предыстория: