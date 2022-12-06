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NYT: Удар по аэродрому РФ координировали украинские спецназовцы

Татьяна ЛозовенкоВторник, 6 декабря 2022, 10:52
NYT: Удар по аэродрому РФ координировали украинские спецназовцы
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО, СПУТНИКОВЫЙ СНИМОК АЭРОДРОМА ЭНГЕЛЬС В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИИ, ФОТО MAXAR TECHNOLOGIES

Украина в понедельник осуществила атаки беспилотниками на аэродромы в России, одну из них координировали спецназовцы. 

Источник: The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности 

Детали: Как утверждает источник NYT, в понедельник Украина использовала беспилотники для атаки на две российские военные базы – аэродромы Энгельс и Дягилево.

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Беспилотники якобы были запущены с украинской территории, и по крайней мере один из ударов был нанесен с помощью спецназа вблизи базы, который помог направить беспилотники по цели, как утверждает источник.

Предыстория: 

  • Утром 5 декабря российские СМИ сообщили, что на аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, а на аэродроме в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики. 
  • Министерство обороны России официально прокомментировало взрывы на российских аэродромах в Энгельсе и Рязани. Там заявили, что удары нанес "киевский режим".
  • В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что все что происходит на территории государства-агрессора - "это ответственность государства-агрессора".

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Темы: аэродромРосcияСМИспецтрибунал
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