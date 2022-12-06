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Посольство Украины в Дании получило опасный пакет

"Европейская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 14:39

Посольство Украины в Дании также получило опасный пакет вслед за украинским диппредставительством в Румынии.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, пишет "Европейская правда".

"Есть новые случаи отправки в наши посольства опасных пакетов. Сегодня добавились посольства в Румынии и Дании", - сказал Кулеба.

"Всех, кто продолжает присылать эти пакеты и терроризировать наши посольства, прошу расслабиться и не тратить свое время и деньги на почтовые марки. Ничего вы этим не добьетесь Могу повторить для всех врагов украинской дипломатии - вам не удастся запугать или остановить нас", - добавил министр.

Напомним, посольство Украины в Бухаресте получило два подозрительных конверта 6 декабря, на место вызвали саперов.

Напомним, 5 декабря в Испании полиция изъяла в почтовом отделении новые конверты, в которых были глаза животных, адресованные украинским дипломатическим учреждениям с целью запугивания.

После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также в консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах были глаза животных, а сами пакеты пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах.

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Позже стало известно, что посольство Украины в Мадриде, куда в среду прислали "почтовую бомбу", получило пакет со следами крови.

Подробнее о событиях в Испании читайте в статье: Почта 155-го калибра: как взрыв в посольстве Украины должен изменить политику Испании.

Темы: ДаниловУкраина
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