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Россия в понедельник выпустила по Украине ракет на $400-500 млн

Татьяна ЛозовенкоВторник, 6 декабря 2022, 14:41
Россия в понедельник выпустила по Украине ракет на $400-500 млн
Сбитая 5 декабря на Киевщине ракета, фото из Telegram главы полиции области Андрея Небитова

В течение 5 декабря Россия выпустила по Украине ракет разных типов общей стоимостью примерно в $400-500 млн.

Источник: Forbes

Детали: Всего Россия запустила 38 крылатых авиационных ракет Х-101/Х-555, 22 ракеты "Калибр", три ракеты Х-22, шесть ракет Х-59 и одну авиационную ракету Х-31П.

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Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал такие оценки: Х-101 – $13 млн, Х-555 – $4 млн, "Калибр" – $6,5 млн, Х-22 – $1 млн, Х-59 – $0,5 млн, Х-31П – $0,5 млн. 

Предыстория: Днем 5 декабря Воздушные силы сбили более 60 ракет, выпущенных Россией по территории Украины. Силы ПВО сбили ракеты над Киевской, Полтавской и Днепропетровской областями.

Темы: Росcияоружиеденьги
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