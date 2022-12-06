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На спутниковых снимках российской авиабазы в Энгельсе виден поврежденный самолет

"Украинская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 15:41
На спутниковых снимках российской авиабазы в Энгельсе виден поврежденный самолет

Спутниковые снимки показывают, что на российской военной авиабазе в Энгельсе в Саратовской области тушили бомбардировщик.

Источник: журналист российской редакции Радио Свобода Марк Крутов

Детали: Крутов опубликовал снимки аэродрома в Энгельсе 4 и 6 декабря. На фото от 6 декабря видно несколько пожарных машин и следы от пены вблизи бомбардировщика Ту-95.

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Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 6 декабря американская аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки российской авиабазы в Энгельсе под Саратовом, с которой оккупанты наносят удары по Украине.
  • Утром 5 декабря российские СМИ сообщили, что на аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, а на аэродроме в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики.

Темы: авиаРосcиявойна
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