На спутниковых снимках российской авиабазы в Энгельсе виден поврежденный самолет

Спутниковые снимки показывают, что на российской военной авиабазе в Энгельсе в Саратовской области тушили бомбардировщик.

Источник: журналист российской редакции Радио Свобода Марк Крутов

Детали: Крутов опубликовал снимки аэродрома в Энгельсе 4 и 6 декабря. На фото от 6 декабря видно несколько пожарных машин и следы от пены вблизи бомбардировщика Ту-95.

Aftermath if the alleged Ukrainian strike at the Engels airbase, Dec 4th/Dec 6th @planet images comparison. Several fire trucks and a foam beneath Tu-95 is clearly visible (also I'd say some craters, but I'm not 100% sure). pic.twitter.com/EkJMKKzpdY December 6, 2022

Что этому предшествовало:

6 декабря американская аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки российской авиабазы в Энгельсе под Саратовом, с которой оккупанты наносят удары по Украине.

Утром 5 декабря российские СМИ сообщили, что на аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, а на аэродроме в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики.