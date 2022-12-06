На спутниковых снимках российской авиабазы в Энгельсе виден поврежденный самолет

Спутниковые снимки показывают, что на российской военной авиабазе в Энгельсе в Саратовской области тушили бомбардировщик.

Источник: журналист российской редакции Радио Свобода Марк Крутов

Детали: Крутов опубликовал снимки аэродрома в Энгельсе 4 и 6 декабря. На фото от 6 декабря видно несколько пожарных машин и следы от пены вблизи бомбардировщика Ту-95.

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Aftermath if the alleged Ukrainian strike at the Engels airbase, Dec 4th/Dec 6th @planet images comparison. Several fire trucks and a foam beneath Tu-95 is clearly visible (also I'd say some craters, but I'm not 100% sure). pic.twitter.com/EkJMKKzpdY — Mark Krutov (@kromark) December 6, 2022

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