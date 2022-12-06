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Зеленский собрал в Мариинском дворце воинов и оттуда обратился к украинцам

Елена РощинаВторник, 6 декабря 2022, 23:20
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский весь День Вооруженных Сил Украины провел с защитниками и защитницами, а вечером собрал некоторых из них в Мариинском дворце в Киеве, чтобы выразить свою благодарность. 

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 6 декабря

Прямая речь: "Сегодня – день нашей благодарности. Именно такой смысл у 6 декабря – и это навсегда. Теперь только так наши люди будут отмечать День Вооруженных Сил Украины – словами благодарности, чувством благодарности, слезами благодарности.

Я уверен, миллионы раз сегодня в Украине прозвучало или просто подумалось именно так – "спасибо" (...).

Когда в государстве День Вооруженных Сил по своему смыслу является праздником благодарности, такое государство, я уверен, невозможно победить и невозможно сломать. И сегодня мы все это точно видим и еще раз увидели".

Детали: Президент отметил, что 8 лет и 286 дней ВСУ защищают Украину от российской агрессии, тысячи украинцев отдали свои жизни ради победы и свободы.

Присутствующие почтили минутой молчания память тех, кто погиб на полях боя.

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский сказал, что для него честь провести весь день вместе с защитниками и защитницами Украины. 

Глава государства напомнил, что в этот день Украине удалось вернуть домой еще 60 воинов, которые были в российском плену. 

Прямая речь: "Сейчас здесь, в Мариинском дворце, – наши герои, родные наших воинов, командиры и представители боевых бригад и подразделений, которые только что прибыли с фронта и снова возвращаются на передовую. Туда, где действительно горячо. Туда, где они действительно борются за нашу свободу, за нашу независимость, за наших детей.

И я хочу сказать всем присутствующим именно то, что сегодня в сердце, уверен, каждого украинца: я благодарю вас! Я благодарю абсолютно всех солдат, всех матросов, всех сержантов, старшин, всех офицеров, всех героев, генералов и обязательно – всех пап и всех мам ваших, наши уважаемые, почитаемые украинские воины.

Я желаю всем вам одного – победы! Всем нам. Вы заслуживаете! Весь наш народ заслуживает. Все наши родители, наши дети заслуживают. Наше государство и история заслуживают. Наконец-то одержать победу".

Детали: Утром Зеленский побывал в Донецкой области, затем в Харьковской области.

А после возвращения с востока президент посетил раненых защитников в одном из медучреждений Киева, вручил государственные награды бойцам.

Темы: ЗеленскийВооруженные силыармияКиев
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