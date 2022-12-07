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Конституционный суд поддержал отставку трех судей

Валентина РоманенкоСреда, 7 декабря 2022, 12:53
ФОТО: КСУ

Конституционный суд Украины на заседании 7 декабря поддержал отставку трех судей - Ирины Завгородней, Сергея Саса и Игоря Слиденко.

Источник: руководитель управления коммуникаций КС Марьяна Гайовская-Ковбасюк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В среду состоялось специальное пленарное заседание судей Конституционного суда, на котором рассматривался вопрос отставки трех судей на основании поданных ими заявлений. По итогу заседания судьи поддержали отставку судей Слиденко, Саса и Завгородней".

Детали: Таким образом, по словам Гайовской-Ковбасюк, в Конституционном суде сейчас 13 судей, для кворума необходимо 12.

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Темы: КС
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