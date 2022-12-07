Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Конституционный суд поддержал отставку трех судей

Валентина РоманенкоСреда, 7 декабря 2022, 11:53
Конституционный суд поддержал отставку трех судей
ФОТО: КСУ

Конституционный суд Украины на заседании 7 декабря поддержал отставку трех судей - Ирины Завгородней, Сергея Саса и Игоря Слиденко.

Источник: руководитель управления коммуникаций КС Марьяна Гайовская-Ковбасюк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В среду состоялось специальное пленарное заседание судей Конституционного суда, на котором рассматривался вопрос отставки трех судей на основании поданных ими заявлений. По итогу заседания судьи поддержали отставку судей Слиденко, Саса и Завгородней".

Реклама:

Детали: Таким образом, по словам Гайовской-Ковбасюк, в Конституционном суде сейчас 13 судей, для кворума необходимо 12.

Темы: КС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
КС
Пророссийские и старые коррупционные "элиты": кто в Раде хочет и дальше прятать электронные декларации
Зеленский подписал закон об отборе судей КСУ
"Венецианка" оценила законопроект о реформе отбора судей КСУ
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: