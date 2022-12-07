Кличко обрисовал "апокалиптический" сценарий зимы для Киева
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сценарий "апокалипсиса" для столицы зимой возможен, если Россия продолжит наносить удары по энергетические инфраструктуре.
Источник: Кличко в интервью Reuters
Детали: В то же время Кличко сказал, что пока нет необходимости эвакуировать жителей Киева.
Прямая речь: "Киев может остаться без света, воды, тепла. Может произойти апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда из-за низкой температуры в домах невозможно будет жить".
"Но мы боремся и делаем все возможное, чтобы этого не произошло".
"Сейчас мы подготовили почти 500 автономных пунктов обогрева... но для 3-миллионного города 500 пунктов - это ничто".
Детали: Кличко привел один из возможных сценариев, по которому город может остаться без центрального отопления до весны, в то время когда температура опустится до -15 градусов по Цельсию.
По его словам есть риск, что власти будут вынуждены откачивать воду из домов. "Иначе вода может замерзнуть (если не будет света - ред.) и прорвать всю водопроводную сеть, и тогда дома будут полностью непригодны для дальнейшего использования", - сказал он.
Что этому предшествовало: Кличко уже в течение определенного времени предупреждает, что в случае российских обстрелов инфраструктуры столицы в холодное время придется слить воду из системы отопления, и ее будет сложно подать до весны.
29 ноября Киевская городская госадминистрация призвала организации, которые отвечают за обслуживание теплоснабжения в Киеве, в случае чрезвычайной ситуации слить воду из отопительных систем, если температура опустится до минус 3°C и ниже.