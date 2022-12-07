Кличко обрисовал "апокалиптический" сценарий зимы для Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сценарий "апокалипсиса" для столицы зимой возможен, если Россия продолжит наносить удары по энергетические инфраструктуре.

Источник: Кличко в интервью Reuters

Детали: В то же время Кличко сказал, что пока нет необходимости эвакуировать жителей Киева.

Прямая речь: "Киев может остаться без света, воды, тепла. Может произойти апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда из-за низкой температуры в домах невозможно будет жить".

"Но мы боремся и делаем все возможное, чтобы этого не произошло".

"Сейчас мы подготовили почти 500 автономных пунктов обогрева... но для 3-миллионного города 500 пунктов - это ничто".

Детали: Кличко привел один из возможных сценариев, по которому город может остаться без центрального отопления до весны, в то время когда температура опустится до -15 градусов по Цельсию.

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По его словам есть риск, что власти будут вынуждены откачивать воду из домов. "Иначе вода может замерзнуть (если не будет света - ред.) и прорвать всю водопроводную сеть, и тогда дома будут полностью непригодны для дальнейшего использования", - сказал он.

Что этому предшествовало: Кличко уже в течение определенного времени предупреждает, что в случае российских обстрелов инфраструктуры столицы в холодное время придется слить воду из системы отопления, и ее будет сложно подать до весны.

29 ноября Киевская городская госадминистрация призвала организации, которые отвечают за обслуживание теплоснабжения в Киеве, в случае чрезвычайной ситуации слить воду из отопительных систем, если температура опустится до минус 3°C и ниже.