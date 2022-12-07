В результате обстрела россиянами Курахово в Донецкой области погибли 10 человек – Зеленский
Среда, 7 декабря 2022, 23:05
В результате обстрела армией РФ города Курахово Донецкой области погибли 10 человек.
Источник: обращение Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Сегодня же (7 декабря - ред.) российская армия нанесла удар по Курахово. Именно по мирным людям. По рынку, элеватору, заправке, автостанции, по жилому дому.
В перечне погибших по состоянию на сейчас 10 человек. Много раненых".
Что этому предшествовало:
- Российские военные днем 7 декабря нанесли удары по рынку, автостанции, заправкам и жилым домам города Курахово Донецкой области, тогда сообщалось о 8 погибших.