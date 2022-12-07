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В результате обстрела россиянами Курахово в Донецкой области погибли 10 человек – Зеленский

Александр ШумилинСреда, 7 декабря 2022, 22:05
В результате обстрела россиянами Курахово в Донецкой области погибли 10 человек – Зеленский
ПОСЛЕДСТВИЯ УДАРА ПО ГОРОДУ КУРАХОВО В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 7 ДЕКАБРЯ, ФОТО ИЗ TELEGRAM КИРИЛЛА ТИМОШЕНКО

В результате обстрела армией РФ города Курахово Донецкой области погибли 10 человек. 

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сегодня же (7 декабря - ред.) российская армия нанесла удар по Курахово. Именно по мирным людям. По рынку, элеватору, заправке, автостанции, по жилому дому.

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В перечне погибших по состоянию на сейчас 10 человек. Много раненых".

Что этому предшествовало:

  • Российские военные днем 7 декабря нанесли удары по рынку, автостанции, заправкам и жилым домам города Курахово Донецкой области, тогда сообщалось о 8 погибших.

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Темы: ЗеленскийДонецкая областьвойна
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