В результате обстрела россиянами Курахово в Донецкой области погибли 10 человек – Зеленский

ПОСЛЕДСТВИЯ УДАРА ПО ГОРОДУ КУРАХОВО В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 7 ДЕКАБРЯ, ФОТО ИЗ TELEGRAM КИРИЛЛА ТИМОШЕНКО

В результате обстрела армией РФ города Курахово Донецкой области погибли 10 человек.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сегодня же (7 декабря - ред.) российская армия нанесла удар по Курахово. Именно по мирным людям. По рынку, элеватору, заправке, автостанции, по жилому дому.

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В перечне погибших по состоянию на сейчас 10 человек. Много раненых".

Что этому предшествовало:

Российские военные днем 7 декабря нанесли удары по рынку, автостанции, заправкам и жилым домам города Курахово Донецкой области, тогда сообщалось о 8 погибших.