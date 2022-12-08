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ВАКС отправил бизнес-партнера Кауфмана под стражу с залогом

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 10:34
ВАКС отправил бизнес-партнера Кауфмана под стражу с залогом
Александр Грановский-Борухович

Высший антикоррупционный суд отправил в СИЗО подозреваемого в создании преступной организации бизнесмена экс-нардепа Александра Боруховича (Грановского) с альтернативным залогом в 124 миллиона гривен.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: Следственный судья ВАКС Андрей Бицюк избрал меру пресечения одесскому бизнесмену Александру Боруховичу (ранее его звали Александр Грановский). Ему назначили содержание под стражей с альтернативным залогом в 124 миллиона гривен.

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Прокурор САП попросил арестовать Боруховича без залога. А если судья все же бы решил выбирать залог, то просил назначить его в размере 198 млн грн.

Защита наоборот просила избрать более легкую меру пресечения, а размер залога, о котором отмечал прокурор, адвокаты считали непомерным, потому что по их словам он фактически соизмерим с 1/5 месячного городского бюджета Одессы.

Как сообщает ЦПК, Боруховича хотел взять на поруки главный раввин Одессы Авраам Вольф, однако на заседание он не пришел, изложив свою просьбу письменно. Борухович объяснил, что в Одессе остаются люди из общины, которые сидят без света, поэтому раввин не может их покинуть.

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Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд отправил в СИЗО бизнесмена Бориса Кауфмана с альтернативным залогом в 129 миллионов.

5 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро задержали в Одессе бизнесмена Бориса Кауфмана и экс-нардепа Александра Грановского (Боруховича) по подозрению в создании преступной организации и подкупе чиновников.

Темы: ОдессаНАБУАнтикоррупционный суд
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