ВСУ продвигаются на Луганщине: скоро будут хорошие новости – Гайдай

Вооруженные силы Украины продвигаются на направлении Сватово-Кременная, в ближайшее время будут хорошие новости с Луганщины.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Мы понемногу продвигаемся вперед (на направлении Сватово-Кременная - ред.). Однако туда россияне успели подтянуть огромное количество техники и личного состава: и свежемобилизованные, и зеки, и кадыровцы, и регулярные войска, и часть десантники, которых перебросили с Херсонского направления.

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Поэтому продвижение очень тяжелое. Не надо ждать стремительной операции. Но я уверен, что в ближайшее время Генштаб нас порадует хорошими новостями".

Детали: Гайдай также согласился с утверждением, что эта зима будет ключевой для "решения" Луганского направления. Он считает, что в конце зимы ВСУ смогут выйти как минимум на "границу" области до 24 февраля.

Кроме того, Гайдай сообщил, что российские военные пытаются истощить украинских защитников на Луганщине, бросая на передовую "зеков" и мобилизованных. Почти все дома вокруг Сватово и Кременной заняты боевиками. Он также подтвердил, что ВСУ держат оборону в Белогоровке.

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