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ВСУ продвигаются на Луганщине: скоро будут хорошие новости – Гайдай

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 11:48
Сватово-Кременная, Луганщина, скрин с карты deepstate

Вооруженные силы Украины продвигаются на направлении Сватово-Кременная, в ближайшее время будут хорошие новости с Луганщины.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Мы понемногу продвигаемся вперед (на направлении Сватово-Кременная - ред.). Однако туда россияне успели подтянуть огромное количество техники и личного состава: и свежемобилизованные, и зеки, и кадыровцы, и регулярные войска, и часть десантники, которых перебросили с Херсонского направления. 

Поэтому продвижение очень тяжелое. Не надо ждать стремительной операции. Но я уверен, что в ближайшее время Генштаб нас порадует хорошими новостями". 

Детали: Гайдай также согласился с утверждением, что эта зима будет ключевой для "решения" Луганского направления. Он считает, что в конце зимы ВСУ смогут выйти как минимум на "границу" области до 24 февраля. 

Кроме того, Гайдай сообщил, что российские военные пытаются истощить украинских защитников на Луганщине, бросая на передовую "зеков" и мобилизованных. Почти все дома вокруг Сватово и Кременной заняты боевиками. Он также подтвердил, что ВСУ держат оборону в Белогоровке. 

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 17 ноября Гайдай сообщил, что в Луганской области продолжаются ожесточенные бои на двух направлениях: Сватово - Кременная и Белогоровка.
  • 23 ноября глава ОГА заявил, что с началом морозов Вооруженные силы Украины смогут дать "новые позитивные новости" с Луганщины, а на направлении Сватово-Кременная инициатива на стороне украинских военных.

Темы: Луганская областьВооруженные силыконтрнаступлениедеоккупация
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