Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ продвигаются на Луганщине: скоро будут хорошие новости – Гайдай

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 10:48
ВСУ продвигаются на Луганщине: скоро будут хорошие новости – Гайдай
Сватово-Кременная, Луганщина, скрин с карты deepstate

Вооруженные силы Украины продвигаются на направлении Сватово-Кременная, в ближайшее время будут хорошие новости с Луганщины.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Мы понемногу продвигаемся вперед (на направлении Сватово-Кременная - ред.). Однако туда россияне успели подтянуть огромное количество техники и личного состава: и свежемобилизованные, и зеки, и кадыровцы, и регулярные войска, и часть десантники, которых перебросили с Херсонского направления. 

Реклама:

Поэтому продвижение очень тяжелое. Не надо ждать стремительной операции. Но я уверен, что в ближайшее время Генштаб нас порадует хорошими новостями". 

Детали: Гайдай также согласился с утверждением, что эта зима будет ключевой для "решения" Луганского направления. Он считает, что в конце зимы ВСУ смогут выйти как минимум на "границу" области до 24 февраля. 

Кроме того, Гайдай сообщил, что российские военные пытаются истощить украинских защитников на Луганщине, бросая на передовую "зеков" и мобилизованных. Почти все дома вокруг Сватово и Кременной заняты боевиками. Он также подтвердил, что ВСУ держат оборону в Белогоровке. 

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • 17 ноября Гайдай сообщил, что в Луганской области продолжаются ожесточенные бои на двух направлениях: Сватово - Кременная и Белогоровка.
  • 23 ноября глава ОГА заявил, что с началом морозов Вооруженные силы Украины смогут дать "новые позитивные новости" с Луганщины, а на направлении Сватово-Кременная инициатива на стороне украинских военных.

Темы: Луганская областьВооруженные силыконтрнаступлениедеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Луганская область
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: