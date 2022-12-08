ВСУ продвигаются на Луганщине: скоро будут хорошие новости – Гайдай
Вооруженные силы Украины продвигаются на направлении Сватово-Кременная, в ближайшее время будут хорошие новости с Луганщины.
Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь: "Мы понемногу продвигаемся вперед (на направлении Сватово-Кременная - ред.). Однако туда россияне успели подтянуть огромное количество техники и личного состава: и свежемобилизованные, и зеки, и кадыровцы, и регулярные войска, и часть десантники, которых перебросили с Херсонского направления.
Поэтому продвижение очень тяжелое. Не надо ждать стремительной операции. Но я уверен, что в ближайшее время Генштаб нас порадует хорошими новостями".
Детали: Гайдай также согласился с утверждением, что эта зима будет ключевой для "решения" Луганского направления. Он считает, что в конце зимы ВСУ смогут выйти как минимум на "границу" области до 24 февраля.
Кроме того, Гайдай сообщил, что российские военные пытаются истощить украинских защитников на Луганщине, бросая на передовую "зеков" и мобилизованных. Почти все дома вокруг Сватово и Кременной заняты боевиками. Он также подтвердил, что ВСУ держат оборону в Белогоровке.
Что этому предшествовало:
- 17 ноября Гайдай сообщил, что в Луганской области продолжаются ожесточенные бои на двух направлениях: Сватово - Кременная и Белогоровка.
- 23 ноября глава ОГА заявил, что с началом морозов Вооруженные силы Украины смогут дать "новые позитивные новости" с Луганщины, а на направлении Сватово-Кременная инициатива на стороне украинских военных.