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С началом морозов: Гайдай анонсирует позитивные новости от ВСУ на Луганщине

Татьяна ЛозовенкоСреда, 23 ноября 2022, 10:43
Иллюстративное фото из Генштаба

Вооруженные силы Украины смогут дать "новые позитивные новости" с Луганщины, когда начнутся морозы, на направлении Сватово-Кременная инициатива на стороне украинских военных.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Сейчас ждем морозов, хотя бы пару дней, чтобы земля стала более твердой и выдерживала технику. Я думаю, что Вооруженные силы Украины смогут дать нам новые позывные новости по Луганщине".

Детали: Гайдай сообщил, что украинские военные понемногу продвигаются на направлении Сватово-Кременная: "По направлению Сватово-Кременная – инициатива на стороне ВСУ. Понемногу украинские войска продвигается. Однако мешает погода. С другой стороны, погода мешает и россиянами идти в наступление техникой".

Кроме того, глава ОВА сообщил, российские оккупационные войска не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ со стороны Белогоровки. По его словам, россияне постоянно бросают в наступление новые подразделения, однако у них "ничего не получается". 

Прямая речь: "Однако людей там очень много собрали, так называемых "зеков". Вообще на том направлении – от Белогоровки до Бахмута – около 2 тысяч зэков".

Что этому предшествовало: 22 ноября Гадай сообщал, что в Луганской области Силы обороны Украины продвигаются вперед на направлении Сватово-Кременная, в то же время вблизи Белогоровки защитники ведут оборонительные бои.

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Темы: Луганская областьВооруженные силыдеоккупациявойна
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