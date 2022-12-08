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За бизнесмена Кауфмана внесли залог, он вышел из СИЗО

"Украинская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 14:28
За бизнесмена Кауфмана внесли залог, он вышел из СИЗО
Борис Кауфман. Фото Odessa Media

За подозреваемого в создании преступной организации бизнесмена Бориса Кауфмана внесли залог в 129 миллионов гривен.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах,  пресс-служба САП в комментарии УП

Детали: Источник УП не уточнил, кто именно внес залог.

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Позже информацию подтвердили и в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. "Украинской правде" сообщили, что Кауфман уже вышел из СИЗО.

Что предшествовало: 7 декабря Высший антикоррупционный суд отправил Кауфмана в СИЗО с альтернативным залогом в 129 миллионов, хотя прокурор САП ходатайствовал об аресте и большей сумме в случае залога.

Центр противодействия коррупции предполагал, что Кауфман без проблем внесет залог, ведь по данным Forbes, состояние бизнесмена составляет 220 млн долларов.

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5 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро задержали в Одессе бизнесмена Бориса Кауфмана и экс-нардепа Александра Грановского (Боруховича) по подозрению в создании преступной организации и подкупе чиновников.

Темы: ОдессаНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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