Госдеп США сравнил действия россиян в Украине с тактикой ИГИЛ

В Госдепе Штатов заявили, что на наличие мин нужно проверить более 160 тыс. кв. км территории Украины.

Источник: представитель Государственного департамента США, менеджер по делам Европы Майкл Тирре во время брифинга Хельсинкской комиссии Конгресса США, цитирует Голос Америки

Детали: Тирре отметил, что россияне в Украине используют такую же тактику, как террористы ИГИЛа в Сирии и Ираке: "От украинских чиновников, которые работают на месте, мы знаем, что российские солдаты целенаправленно минируют гражданские дома, в том числе детские игрушки, и даже тела убитых. Ужасное использование взрывных устройств российскими военными напоминает тактику боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии, где террористы пытались убить столько гражданских, сколько возможно, чтобы люди боялись возвращаться в свои дома".

Реклама:

По его словам, разминирование в Украине является самым большим вызовом для саперов со времен Второй мировой войны. Сейчас команд для разминирования в Украине недостаточно, поэтому США планируют усилить помощь с подготовкой саперов и предоставить дополнительное оборудование.

Государственный департамент США выделил 91,5 млн долл на помощь Украине с разминированием. Средства направляются на обучение, предоставление оборудования с целью проведения операций разминирования, а также обеспечение работы команд по разминированию, говорится в сообщении Хельсинкской комиссии.

Напомним: Государственный департамент США выделил $47,6 млн американской компании Tetra Tech, Inc. для оказания помощи Украине в разминировании территории.