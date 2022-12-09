Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Новоизбранный президент Бразилии подал в суд на Болсонару

Ольга ГлущенкоПятница, 9 декабря 2022, 05:30
Новоизбранный президент Бразилии подал в суд на Болсонару
Болсонару, фото: Marcos Corrêa/PR/Flickr

Избирательный штаб новоизбранного президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы подал в суд на экс-президента Жаира Болсонару, его визави и двух его сыновей за злоупотребление властью и нападки на избирательную систему Бразилии.

Источник: Reuters

Детали: Оба иска, поданные в избирательный суд, имеют целью запретить этим четырем мужчинам баллотироваться на выборах в будущем.

Реклама:

Болсонару и его кандидат в вице-президенты, генерал армии в отставке Вальтер Брага Нето, с минимальным отрывом проиграли выборы.

Во время предвыборной кампании Болсонару неоднократно критиковал электронную систему голосования в стране, бездоказательно утверждая, что она открыта для фальсификаций.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершил удивительное политическое возвращение, победив действующего президента Жаира Болсонару на одних из самых значимых выборах в истории страны.
  • Болсонару обжаловал результаты выборов, которые он проиграл в прошлом месяце своему сопернику Луису Инасио Лули да Силве.

Темы: Бразилия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Бразилия
Россия отказала Бразилии в участии в расследовании падения самолета Пригожина
Увидел "холодную войну" – президент Бразилии неоднозначно высказался об Украине
Бразилия способна вернуть Россию к "зерновому соглашению" — Блинкен
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: