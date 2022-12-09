Новоизбранный президент Бразилии подал в суд на Болсонару

Избирательный штаб новоизбранного президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы подал в суд на экс-президента Жаира Болсонару, его визави и двух его сыновей за злоупотребление властью и нападки на избирательную систему Бразилии.

Источник: Reuters

Детали: Оба иска, поданные в избирательный суд, имеют целью запретить этим четырем мужчинам баллотироваться на выборах в будущем.

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Болсонару и его кандидат в вице-президенты, генерал армии в отставке Вальтер Брага Нето, с минимальным отрывом проиграли выборы.

Во время предвыборной кампании Болсонару неоднократно критиковал электронную систему голосования в стране, бездоказательно утверждая, что она открыта для фальсификаций.

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