Иранская поддержка российской армии возрастет в ближайшие месяцы – Белый дом

Военное сотрудничество России и Ирана превратилось в "полноценное оборонное партнерство" и будет только расти в ближайшее время, считают в администрации президента США.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби во время разговора с журналистами 9 декабря, "Голос Америки"

Прямая речь: "Мы ожидаем, что иранская поддержка российской армии будет только расти в ближайшие месяцы. Мы даже считаем, что Иран рассматривает вопрос продажи сотен баллистических ракет из Ирана в Россию.

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Мы также видели сообщения о том, что Москва и Тегеран рассматривают возможность создания линии совместного производства смертоносных дронов в России.

Мы призываем Иран изменить курс, и не прибегать к этим действиям".

Детали: По словам Кирби, Россия со своей стороны предлагает Ирану "беспрецедентный уровень военной и технической поддержки", в частности по разработке оружия и тренировке военных.

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"В рамках этого сотрудничества нас беспокоит, что Россия намерена предоставить Ирану передовые военные компоненты. Москва может предоставлять Тегерану такое оборудование, как вертолеты и системы ПВО. Есть сообщения, что этой весной иранские пилоты тренировались в России, чтобы научиться управлять Су-35. Это свидетельствует о том, что Иран может начать получать самолеты в течение следующего года. Эти истребители значительно усилили бы военно-воздушные силы Ирана, по сравнению с их региональными соседями", – уточнил он.

США считают российско-иранское партнерство таким, которое несет угрозу "не только Украине, но и для соседей Ирана в регионе".

"Мы поделились этой информацией с партнерами на Ближнем Востоке по всему миру. И мы собираемся использовать все инструменты, которые есть в нашем распоряжении, чтобы разоблачить и помешать этой деятельности", – сказал Кирби.

Представитель Белого дома объявил, что Соединенные Штаты 9 декабря ввели санкции в отношении трех российских организаций, причастных к приобретению и использованию иранских беспилотников.

"К этим субъектам относятся Воздушно-космические силы России, которые, как считается, являются бенефициаром соглашения между Россией и Ираном о передаче дронов, российский 924-й государственный центр дронной авиации, который отправлял персонал в Иран для обучения на иранских беспилотниках", – отметил Кирби.

По его словам, США намерены создать группу из стран-единомышленников, чтобы обсудить угрозы от российско-иранского сотрудничества.

"Мы будем продолжать работать с нашими союзниками и партнерами, а также с ООН, чтобы привлечь их к ответственности. Мы работаем с другими странами, чтобы гарантировать, что их юрисдикция не будет эксплуатироваться Россией или Ираном, и чтобы предотвратить оборонные транзакции для поддержки этой деятельности", – сообщил Кирби.

Он заверил, что США будут продолжать сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы Украина имела все, что ей нужно для защиты и восстановления, в частности, оборудование противовоздушной обороны и поддержку для защиты электросетей.