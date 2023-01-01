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В результате обстрела Киева значительно пострадали здания КНУ имени Тараса Шевченко

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 января 2023, 19:28
последствия ракетного обстрела 31 декабря, фото КНУ имени Тараса Шевченко

В результате вражеского ракетного обстрела 31 декабря значительные повреждения получили здания Выставочного кампуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Источник: КНУ имени Тараса Шевченко в Facebook

 
последствия обстрела 31 декабря, все фото КНУ имени Тараса Шевченко

Дословно: "В канун нового года, 31 декабря 2022 года, в результате ракетной атаки были повреждены здания Выставочного кампуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Значительные повреждения получили корпуса:

  • Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины"
  • Географического факультета КНУ имени Тараса Шевченко
  • Института высоких технологий КНУ имени Тараса Шевченко
  • Факультета психологии КНУ имени Тараса Шевченко
  • Факультета социологии КНУ имени Тараса Шевченко
  • Факультета компьютерных наук и кибернетики
  • Факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем КНУТШ
  • Механико-математического факультета КНУ им. Тараса Шевченко
  • Кафедры ядерной физики, криогенного комплекса Физического факультета КНУ им.Т.Шевченко
  • спорткомплекса
  • Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко
  • некоторых общежитий Студгородка КНУ.
 
 

В университете отметили, что на этот раз убытки, причиненные падением ракеты, в разы превышают те, которые понес КНУ во время массированного ракетного обстрела центра Киева 10 октября, когда были повреждены здания главного (Красного) учебного корпуса, УНИ филологии (Желтый корпус), Научной библиотеки имени М. Максимовича, химического факультета, а также оранжереи Ботанического сада имени А. Фомина.

 
 

Университет также обратился к партнерам и всем неравнодушным с просьбой поддержать восстановление помещений благотворительными взносами.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 31 декабря россияне совершили очередной массированный ракетный обстрел Украины.
  • В Киеве один человек погиб, 22 пострадали. В Голосеевском районе повреждены хозяйственная постройка и автомобиль, в Соломенском - частный жилой дом, отель "АДЛЕР", в Печерском пострадал отель "Алфавито", разрушены пять этажей, а в Днепровском районе на улице обнаружили обломки ракеты.
  • Кроме того, ночью 1 января во время вражеской атаки силы противовоздушной обороны сбили над Киевом 32 воздушные цели. В Днепровском районе зафиксированы обломки ракеты на проезжей части.

Темы: Киевобразованиенаукаракетный удар
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