Последние 8 лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений – ученые "Коперника"

В прошлом году мир оставался в тисках потепления, а экстремальные летние температуры в Европе, Китае и других странах способствовали тому, что 2022 год стал пятым самым жарким годом за всю историю наблюдений, заявили европейские исследователи климата.

Источник: The Copernicus Climate Change Service, The New York Times

Детали: Восемь самых теплых лет за всю историю наблюдений произошли с 2014 года, сообщили ученые из Службы изменения климата Европейского Союза "Коперник", и 2016 год остается самым жарким годом за всю историю.

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В целом мир сейчас на 1,2 градуса по Цельсию (2,1 градуса по Фаренгейту) жарче, чем во второй половине 19 века, когда выбросы углекислого газа, согревающего планету, стали широко распространенными в результате сжигания ископаемого топлива.

Согласно отчету "Основные моменты глобального климата за 2022 год", прошлый год был годом экстремальных температур, когда были побиты многие температурные рекорды и продолжался рост концентрации парниковых газов в атмосфере.

Для Европы лето 2022 года было самым жарким за всю историю наблюдений, а в целом прошлый год стал вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений для Европы.

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А в глобальном масштабе тот год был пятым самым теплым.

Глобальные климатические особенности 2022 года, – которые суммируют прошлогодние температуры, концентрации парниковых газов и значительные климатические и погодные события, – показывают, что было побито несколько температурных рекордов как в Европе, так и во всем мире, тогда как другие экстремальные явления, такие как засуха и наводнения, затронули большие регионы.

Отдельные исследования показали, что частота и интенсивность тепловых волн в Европе растет быстрее, чем где-либо, что связано с потеплением, а также, скорее всего, с изменениями в атмосферной и океанической циркуляции.

Последствия такого теплого года были ощутимы и в других частях мира. Восточный и Центральный Китай, Пакистан и Индия пережили длительные и экстремальные волны жары в 2022 году, а муссонные наводнения в Пакистане опустошили значительную часть страны. Жара и сопутствующая ей сухость также способствовали возникновению масштабных лесных пожаров на западе США.

"Мы продолжаем долгосрочную тенденцию потепления планеты", – сказал Зик Хаусфатер, исследователь из Berkeley Earth, независимой организации, которая анализирует экологические данные.

Berkeley Earth опубликует свой собственный анализ данных за 2022 год позже на этой неделе, как и НАСА и Национальное управление океанических и атмосферных исследований.