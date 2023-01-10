Останні 8 років були найспекотнішими за всю історію спостережень – вчені "Коперника"

Минулого року світ залишався у лещатах потепління, а екстремальні літні температури в Європі, Китаї та інших країнах сприяли тому, що 2022 рік став п'ятим найспекотнішим роком за всю історію спостережень, заявили європейські дослідники клімату.

Джерело: The Copernicus Climate Change Service, The New York Times

Деталі: Вісім найтепліших років за всю історію спостережень відбулися з 2014 року, повідомили вчені зі Служби зміни клімату Європейського Союзу "Коперник", і 2016 рік залишається найспекотнішим роком за всю історію.

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У цілому світ зараз на 1,2 градуса за Цельсієм (2,1 градуса за Фаренгейтом) спекотніше, ніж у другій половині 19 століття, коли викиди вуглекислого газу, що зігріває планету, стали широко поширеними в результаті спалювання викопного палива.

Згідно зі звітом "Основні моменти глобального клімату за 2022 рік", 2022 рік був роком екстремальних температур, коли було побито багато температурних рекордів і продовжувалося зростання концентрації парникових газів в атмосфері.

Для Європи літо 2022 року було найспекотнішим за всю історію спостережень, а загалом минулий рік став другим найтеплішим роком за всю історію спостережень для Європи.

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А в глобальному масштабі той рік був п'ятим найтеплішим.

Глобальні кліматичні особливості 2022 року, – які підсумовують минулорічні температури, концентрації парникових газів та значні кліматичні та погодні події, – показують, що було побито кілька температурних рекордів як в Європі, так і в усьому світі, тоді як інші екстремальні явища, такі як посуха та повені, зачепили великі регіони.

Окремі дослідження показали, що частота та інтенсивність теплових хвиль у Європі зростає швидше, ніж деінде, що пов'язано з потеплінням, а також, найімовірніше, зі змінами в атмосферній та океанічній циркуляції.

Наслідки такого теплого року були відчутні і в інших частинах світу. Східний та Центральний Китай, Пакистан та Індія пережили тривалі та екстремальні хвилі спеки у 2022 році, а мусонні повені в Пакистані спустошили значну частину країни. Спека і супутня їй сухість також сприяли виникненню масштабних лісових пожеж на заході США.

"Ми продовжуємо довгострокову тенденцію потепління планети", – сказав Зік Хаусфатер, дослідник з Berkeley Earth, незалежної організації, яка аналізує екологічні дані.

Berkeley Earth опублікує свій власний аналіз даних за 2022 рік пізніше цього тижня, як і НАСА та Національне управління океанічних і атмосферних досліджень.