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Кулеба после визита Бербок: не сомневаюсь в еще большей военной помощи Германии

"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 18:01

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который сопровождал немецкую коллегу Анналену Бербок во время ее визита в Харьков, выразил уверенность, что Украина получит еще больше военной помощи из Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter, выложив фото с визита.

"Сегодня Анналена Бербок и я посетили военный Харьков, где Россия нанесла огромные страдания. Харьков сейчас является символом успешных украинских контрнаступлений, которые доказывают, что Украина победит при достаточной поддержке партнеров. Я не сомневаюсь, что дальнейшая немецкая военная помощь прибудет", - отметил министр.

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Как сообщалось, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник посетила Харьков. Бербок стала первой немецкой чиновницей, которая посетила город с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, она является первой главой МИД, посетившей Харьков с февраля 2022 года.

Во время визита, который держался в тайне из соображений безопасности, Бербок сопровождали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.

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Анналена Бербок является одной из самых настроенных на поддержку Украины в федеральном правительстве Германии, а также не раз посещала украинскую территорию с начала полномасштабной войны.

Она неоднократно выступала за предоставление Киеву необходимого вооружения и резко критиковала Россию и Владимира Путина. Недавно глава МИД ФРГ отвергла объявленное РФ "рождественское перемирие".

Темы: Кулеба ДмитрийМИДГерманияоружие
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