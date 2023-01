Кулеба после визита Бербок: не сомневаюсь в еще большей военной помощи Германии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который сопровождал немецкую коллегу Анналену Бербок во время ее визита в Харьков, выразил уверенность, что Украина получит еще больше военной помощи из Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter, выложив фото с визита.

"Сегодня Анналена Бербок и я посетили военный Харьков, где Россия нанесла огромные страдания. Харьков сейчас является символом успешных украинских контрнаступлений, которые доказывают, что Украина победит при достаточной поддержке партнеров. Я не сомневаюсь, что дальнейшая немецкая военная помощь прибудет", - отметил министр.

Today, @ABaerbock and I visited wartime Kharkiv where Russia caused enormous suffering. Kharkiv is now a symbol of successful Ukrainian counteroffensives which prove Ukraine will win with sufficient support of partners. I have no doubts further German military aid will come. pic.twitter.com/iCErESAW2J