Кулеба після візиту Бербок: не сумніваюсь у ще більшій військовій допомозі Німеччини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який супроводжував німецьку колегу Анналену Бербок під час її візиту до Харкова, висловив упевненість, що Україна отримає ще більше військової допомоги з Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter, виклавши фото з візиту.

"Сьогодні Анналена Бербок і я відвідали воєнний Харків, де Росія завдала величезних страждань. Харків зараз є символом успішних українських контрнаступів, які доводять, що Україна переможе за достатньої підтримки партнерів. Я не маю жодних сумнівів, що подальша німецька військова допомога прибуде", – зазначив міністр.

Today, @ABaerbock and I visited wartime Kharkiv where Russia caused enormous suffering. Kharkiv is now a symbol of successful Ukrainian counteroffensives which prove Ukraine will win with sufficient support of partners. I have no doubts further German military aid will come. pic.twitter.com/iCErESAW2J