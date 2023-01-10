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Кулеба після візиту Бербок: не сумніваюсь у ще більшій військовій допомозі Німеччини

"Європейська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 19:01

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який супроводжував німецьку колегу Анналену Бербок під час її візиту до Харкова, висловив упевненість, що Україна отримає ще більше військової допомоги з Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter, виклавши фото з візиту.

"Сьогодні Анналена Бербок і я відвідали воєнний Харків, де Росія завдала величезних страждань. Харків зараз є символом успішних українських контрнаступів, які доводять, що Україна переможе за достатньої підтримки партнерів. Я не маю жодних сумнівів, що подальша німецька військова допомога прибуде", – зазначив міністр.

Як повідомлялось, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок відвідала Харків. Бербок стала першою німецькою посадовицею, яка відвідала місто з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, вона є першою главою МЗС, що відвідала Харків з лютого 2022 року.

Під час візиту, який тримався в таємниці з міркувань безпеки, Бербок супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України в ФРН Олексій Макеєв.

Анналена Бербок є однією з найбільш налаштованих на підтримку України у федеральному уряді Німеччини, а також не раз відвідувала українську територію з початку повномасштабної війни.

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Вона неодноразово виступала за надання Києву необхідного озброєння та різко критикувала Росію й Владіміра Путіна. Нещодавно глава МЗС ФРН відкинула оголошене РФ "різдвяне перемир'я".

Теми: Кулеба ДмитроМЗСНімеччиназброя
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