Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба після візиту Бербок: не сумніваюсь у ще більшій військовій допомозі Німеччини

"Європейська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 18:01

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який супроводжував німецьку колегу Анналену Бербок під час її візиту до Харкова, висловив упевненість, що Україна отримає ще більше військової допомоги з Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter, виклавши фото з візиту.

"Сьогодні Анналена Бербок і я відвідали воєнний Харків, де Росія завдала величезних страждань. Харків зараз є символом успішних українських контрнаступів, які доводять, що Україна переможе за достатньої підтримки партнерів. Я не маю жодних сумнівів, що подальша німецька військова допомога прибуде", – зазначив міністр.

Реклама:

Як повідомлялось, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок відвідала Харків. Бербок стала першою німецькою посадовицею, яка відвідала місто з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, вона є першою главою МЗС, що відвідала Харків з лютого 2022 року.

Під час візиту, який тримався в таємниці з міркувань безпеки, Бербок супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України в ФРН Олексій Макеєв.

ВІДЕО ДНЯ

Анналена Бербок є однією з найбільш налаштованих на підтримку України у федеральному уряді Німеччини, а також не раз відвідувала українську територію з початку повномасштабної війни.

Вона неодноразово виступала за надання Києву необхідного озброєння та різко критикувала Росію й Владіміра Путіна. Нещодавно глава МЗС ФРН відкинула оголошене РФ "різдвяне перемир'я".

Теми: Кулеба ДмитроМЗСНімеччиназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба: Критикувати контрнаступ – це плювати в обличчя солдатам, спробуйте самі
Кулеба перерахував задачі України та ЄС, які планують виконати до грудня
Кулеба закликав розповісти Африці про небезпеку російського колоніалізму
Останні новини
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
Усі новини...
Реклама: