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BBC: Родственники погибших в Макеевке россиян не верят в версию Минобороны РФ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 11 января 2023, 20:12
BBC: Родственники погибших в Макеевке россиян не верят в версию Минобороны РФ
Макеевка, Reuters

Родственники погибших в новогоднюю ночь в Макеевке российских военных не верят в версию Минобороны России о произошедшем.

Источник: российская служба BBC 

Детали: После разговора с семьями погибших BBC пришло к выводу, что родственники военных не верят в версию Минобороны России от том, что виноваты сами военные. 

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Сестра одного из выживших сказала: "Никто ничего не расскажет. Всем закрывают рты. Все парни в один голос говорят матерям, чтоб не верили тому, что говорят по ТВ. Я думаю, все тут понятно и без особого ума. Жалко парней, которые отдали жизнь за просто так. Матери страдают".

Родственник одного из погибших сообщил BBC, что удивился словам замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил России Сергея Севрюкова, который заявил, что основная причина удара - "массовое использование личным составом телефонов", позволившее украинцам "определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара".

Прямая речь: "Правда в том, что они все российские симки выбросили ещё в Ростове, пока их везли в Макеевку, а потом их командир водил в специальное место, где они покупали украинские симки. Связывался он с нами через Telegram".

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Больше деталей: ВВС отмечает, что российские спецслужбы сейчас активно работают с телефонами погибших, чтобы найти доказательства, подтверждающие версию Минобороны РФ.

Предыстория: 

  • В новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести. Российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.
  • Министерство обороны РФ заявило, что количество погибших в Макеевке в результате удара по месту дислокации российских военнослужащих возросло до 89. 
  • Министерство обороны России также утверждает, что мобильные телефоны, которыми пользовались их военные, позволили Украине разрушить здание, где они находились.

Темы: войнаМинобороны
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