Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

BBC: Родичі загиблих у Макіївці росіян не вірять у версію Міноборони РФ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 11 січня 2023, 20:12
BBC: Родичі загиблих у Макіївці росіян не вірять у версію Міноборони РФ
Макіївка, Reuters

Родичі загиблих у новорічну ніч в Макіївці російських військових не вірять у версію Міноборони Росії.

Джерело: російська служба BBC 

Деталі: Після розмови з сім'ями загиблих BBC дійшло висновку, що родичі військових не вірять у версію Міноборони Росії про те, що винні самі військові. 

Реклама:

Сестра одного з тих, хто вижив, сказала: "Ніхто нічого не розповість. Усім закривають роти. Усі хлопці в один голос кажуть матерям, щоб не вірили тому, що говорять по ТБ. Я думаю, все тут зрозуміло і без особливого розуму. Шкода хлопців, які віддали життя за просто так. Матері страждають".

Родич одного із загиблих повідомив BBC, що здивувався словам заступника начальника головного військово-політичного управління збройних сил Росії Сергія Севрюкова, який заявив, що основна причина удару – "масове використання особовим складом телефонів", що дало змогу українцям "визначити координати розташування військовослужбовців для нанесення ракетного удару".

Пряма мова: "Правда в тому, що вони всі російські сімки викинули ще в Ростові, поки їх везли в Макіївку, а потім їхній командир водив у спеціальне місце, де вони купували українські сімки. Зв'язувався він із нами через Telegram".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: ВВС зазначає, що російські спецслужби наразі активно працюють із телефонами загиблих, щоб знайти докази, які підтверджують версію Міноборони РФ.

Передісторія: 

  • У новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості. Російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.
  • Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89. 
  • Міністерство оборони Росії також стверджує, що мобільні телефони, якими користувалися їхні військові, дозволили Україні зруйнувати будівлю, де вони перебували.

Теми: війнаМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
війна
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити "машинобудівний концерн" на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: