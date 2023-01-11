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BBC: Родичі загиблих у Макіївці росіян не вірять у версію Міноборони РФ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 11 січня 2023, 21:12
Макіївка, Reuters

Родичі загиблих у новорічну ніч в Макіївці російських військових не вірять у версію Міноборони Росії.

Джерело: російська служба BBC 

Деталі: Після розмови з сім'ями загиблих BBC дійшло висновку, що родичі військових не вірять у версію Міноборони Росії про те, що винні самі військові. 

Сестра одного з тих, хто вижив, сказала: "Ніхто нічого не розповість. Усім закривають роти. Усі хлопці в один голос кажуть матерям, щоб не вірили тому, що говорять по ТБ. Я думаю, все тут зрозуміло і без особливого розуму. Шкода хлопців, які віддали життя за просто так. Матері страждають".

Родич одного із загиблих повідомив BBC, що здивувався словам заступника начальника головного військово-політичного управління збройних сил Росії Сергія Севрюкова, який заявив, що основна причина удару – "масове використання особовим складом телефонів", що дало змогу українцям "визначити координати розташування військовослужбовців для нанесення ракетного удару".

Пряма мова: "Правда в тому, що вони всі російські сімки викинули ще в Ростові, поки їх везли в Макіївку, а потім їхній командир водив у спеціальне місце, де вони купували українські сімки. Зв'язувався він із нами через Telegram".

Більше деталей: ВВС зазначає, що російські спецслужби наразі активно працюють із телефонами загиблих, щоб знайти докази, які підтверджують версію Міноборони РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • У новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості. Російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.
  • Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89. 
  • Міністерство оборони Росії також стверджує, що мобільні телефони, якими користувалися їхні військові, дозволили Україні зруйнувати будівлю, де вони перебували.

Теми: війнаМіноборони
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