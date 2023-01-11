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Дуда объяснил, какой у Польши план передачи Украине танков Leopard и почему их так мало

"Европейская правда"Среда, 11 января 2023, 23:24

Президент Польши Анджей Дуда, вернувшись после визита во Львов в среду, объяснил анонсированное им решение передать Украине роту западных танков Leopard 2.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Польский президент напомнил, что Варшава передаст Киеву западные танки в рамках международной коалиции

"Мы будем стремиться на международном уровне, чтобы эта коалиция была сформирована целым рядом стран, которые дадут свой вклад в виде танков, чтобы можно было создать большее танковое подразделение", - отметил Дуда.

"Рота - это небольшая, я бы даже сказал символическая, единица, а если таких рот будет больше, то будет создана бригадная боевая группа или еще большая военная часть, которая будет иметь на самом деле большое военное значение в обороне Украины - вот чего мы хотим достичь", - пояснил он.

Глава Польши выразил надежду, что такое формирование, оснащенное техникой по стандартам НАТО, сможет создать "серьезную блокаду, железную стену для российской агрессии против Украины".

Как уже сообщалось, президент Польши Анджей Дуда после встречи президентов объявил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard 2, которая может насчитывать примерно 10-14 единиц. А Владимир Зеленский намекнул, что вслед за Польшей позитивный сигнал может поступить от еще одной страны.

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Напомним, что президент Литвы

Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда без публичных анонсов прибыли в Украину и уже встретились с президентом Владимиром Зеленским во Львове в рамках "Люблинского треугольника".

Украина особенно заинтересована в получении танков Leopard, поскольку в Европе их более 2000 единиц и они находятся на вооружении 13 стран. Но для их реэкспорта требуется разрешение Берлина, а Германия обеспокоена опасностью эскалации конфликта.

Канцлер Олаф Шольц вновь заявил в понедельник, что он придерживается убеждения в необходимости координировать поставки оружия в Украину с союзниками, а не действовать самостоятельно.

Темы: ДудаПольшаоружие
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