Дуда объяснил, какой у Польши план передачи Украине танков Leopard и почему их так мало

Президент Польши Анджей Дуда, вернувшись после визита во Львов в среду, объяснил анонсированное им решение передать Украине роту западных танков Leopard 2.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Польский президент напомнил, что Варшава передаст Киеву западные танки в рамках международной коалиции

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"Мы будем стремиться на международном уровне, чтобы эта коалиция была сформирована целым рядом стран, которые дадут свой вклад в виде танков, чтобы можно было создать большее танковое подразделение", - отметил Дуда.

"Рота - это небольшая, я бы даже сказал символическая, единица, а если таких рот будет больше, то будет создана бригадная боевая группа или еще большая военная часть, которая будет иметь на самом деле большое военное значение в обороне Украины - вот чего мы хотим достичь", - пояснил он.

Глава Польши выразил надежду, что такое формирование, оснащенное техникой по стандартам НАТО, сможет создать "серьезную блокаду, железную стену для российской агрессии против Украины".

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Как уже сообщалось, президент Польши Анджей Дуда после встречи президентов объявил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard 2, которая может насчитывать примерно 10-14 единиц. А Владимир Зеленский намекнул, что вслед за Польшей позитивный сигнал может поступить от еще одной страны.

Напомним, что президент Литвы

Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда без публичных анонсов прибыли в Украину и уже встретились с президентом Владимиром Зеленским во Львове в рамках "Люблинского треугольника".

Украина особенно заинтересована в получении танков Leopard, поскольку в Европе их более 2000 единиц и они находятся на вооружении 13 стран. Но для их реэкспорта требуется разрешение Берлина, а Германия обеспокоена опасностью эскалации конфликта.

Канцлер Олаф Шольц вновь заявил в понедельник, что он придерживается убеждения в необходимости координировать поставки оружия в Украину с союзниками, а не действовать самостоятельно.