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Россия обвинила Армению в срыве мирных переговоров с Азербайджаном

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 12:44

Россия обвинила своего союзника Армению в срыве мирных переговоров с Азербайджаном.

Это следует из комментария пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, обнародованного в четверг на сайте российского ведомства, сообщает "Европейская правда".

По словам Захаровой, решение Армении отменить встречу в Москве, запланированную на декабрь прошлого года, помешало переговорам по мирному соглашению.

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"Именно армянское руководство в последний момент отменило приезд министра иностранных дел Армении Мирзояна. Это помешало обсудить не только мирный договор, но и другие насущные вопросы армяно-азербайджанской нормализации, включая ситуацию вокруг Лачинского коридора", - заявила Захарова.

Она сказала, что "если армянские партнеры действительно заинтересованы в решении указанных проблем в русле комплексной реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне, то вместо того, чтобы заниматься схоластикой, необходимо продолжить совместную работу".

"Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе", - добавила Захарова.

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Это заявление еще раз показывает, что отношения между Москвой и Ереваном обострились в разгар войны России с Украиной. В последнее время Армения неоднократно отмечала, что не чувствует должной поддержки РФ в конфликте с Азербайджаном.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в декабре раскритиковал РФ из-за принуждения к уступкам Азербайджана и присоединения к "Союзному государству".

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Темы: РосcияАрменияАзербайджан
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