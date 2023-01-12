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Лубинец после переговоров с омбудсменом РФ: Те, кого считали погибшими, оказались живы

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 12 января 2023, 21:52
ДМИТРИЙ ЛУБИНЕЦ НА БРИФИНГЕ 28 СЕНТЯБРЯ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел третий раунд переговоров с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой, где российская сторона, в частности, опровергла гибель 23 украинцев, которых считали мертвыми.

Источник: Лубинец в Telegram

Прямая речь: "Третий раунд переговоров с Уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой – состоялся! Обсудили широкий круг вопросов, связанных, в первую очередь, с защитой гражданских лиц. 

Есть уже случаи, где наши граждане и герои, которые считались погибшими, российская сторона подтвердила живыми – 23 наших ребят. Это огромный позитив".

Детали: Лубинец отметил, что российская сторона, наверное, впервые приехала с предложениями. По его словам, "прорыва" нет, однако по крайней мере пошла техническая работа (обмены списками, предоставление информации).

Предыстория: 

  • 2 января Лубинец сообщил, что планирует встречу с Москальковой по освобождению пленных, в том числе гражданских.
  • 7 января Лубинец добавил, что планирует встретиться с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в Турции через несколько дней.
  • 10 января стало известно, что встреча Лубинца с Москальковой по освобождению пленных состоится в Анкаре и в расширенном формате - с участием турецкой стороны. 
  • 11 января Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел переговоры с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

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