Лубинец после переговоров с омбудсменом РФ: Те, кого считали погибшими, оказались живы

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел третий раунд переговоров с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой, где российская сторона, в частности, опровергла гибель 23 украинцев, которых считали мертвыми.

Источник: Лубинец в Telegram

Прямая речь: "Третий раунд переговоров с Уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой – состоялся! Обсудили широкий круг вопросов, связанных, в первую очередь, с защитой гражданских лиц.

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Есть уже случаи, где наши граждане и герои, которые считались погибшими, российская сторона подтвердила живыми – 23 наших ребят. Это огромный позитив".

Детали: Лубинец отметил, что российская сторона, наверное, впервые приехала с предложениями. По его словам, "прорыва" нет, однако по крайней мере пошла техническая работа (обмены списками, предоставление информации).

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