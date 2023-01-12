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Лубінець після переговорів з омбудсменом РФ: Ті, кого вважали загиблими, виявилися живі

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 12 січня 2023, 20:52
Лубінець після переговорів з омбудсменом РФ: Ті, кого вважали загиблими, виявилися живі
ДМИТРО ЛУБІНЕЦЬ НА БРИФІНГУ 28 ВЕРЕСНЯ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів третій раунд переговорів з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою, де російська сторона, зокрема, спростувала загибель 23 українців, яких вважали мертвими.

Джерело: Лубінець в Telegram

Пряма мова: "Третій раунд переговорів з Уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою – відбувся! Обговорили широке коло питань, пов‘язаних, в першу чергу, з захистом цивільних осіб. 

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Є вже випадки, де наші громадяни і герої, які вважалися загиблими, російська сторона підтвердила живими — 23 наших хлопці. Це величезний позитив".

Деталі: Лубінець наголосив, що російська сторона, напевно, вперше приїхала з пропозиціями. За його словами, "прориву" немає, однак принаймні пішла технічна робота (обміни списками, надання інформації).

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 2 січня Лубінець повідомив, що планує зустріч із Москальковою щодо звільнення полонених, зокрема цивільних.
  • 7 січня Лубінець додав, що планує зустрітися з російською омбудсменом Тетяною Москальковою в Туреччині за декілька днів.
  • 10 січня стало відомо, що зустріч Лубінця з Москальковою щодо звільнення полонених відбудеться в Анкарі і в розширеному форматі – за участю турецької сторони. 
  • 11 січня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів переговори з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою.

Теми: обмінполонені
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