США прилагают усилия, чтобы прекратить деятельность "Вагнера" – Госдеп

США работают над тем, чтобы нейтрализовать ЧВК "Вагнер" во всех странах, где наемники ведут активную деятельность.

Источник: издание AP, которое цитирует заявление советника Государственного департамента США Дерека Чолле во время визита в Сербию, где он встречался с президентом страны Александаром Вучичем

Прямая речь: "Мы видели, что ЧВК "Вагнер" пытается вербовать солдат из Сербии и других стран, и мы считаем, что с этим нельзя мириться. Я не знаю, есть ли беспокойство (в Сербии – ред.), мы говорили о нашем беспокойстве, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с правительством здесь, в Белграде, и в других местах, где "Вагнер" ведет активную деятельность, чтобы положить конец их деятельности".

Детали: Чолле отметил, что "Вагнер" "действует ужасно во всем мире, будь то в Ливии, Центральноафриканской Республике или просто сейчас в Украине".

Что этому предшествовало: Ранее издание Politico сообщало, что администрация президента США Джо Байдена активизировала сбор разведывательной информации о деятельности частной военной компании "Вагнер" за пределами Украины, в частности в африканских странах, опасаясь использования ее Россией для операций влияния.