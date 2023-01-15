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Премьер Эстонии: РФ снова доказала, что является террористическим государством, Украине нужно оружие

"Европейская правда"Воскресенье, 15 января 2023, 20:36
Кая Каллас, фото Bloomberg via Getty Images

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула необходимость привлечь Россию к ответственности и предоставить Украине больше оружия, в частности, танки и средства ПВО.

Как передает "Европейская правда", об этом она написала в Twitter.

"Атаками на Днепр и в других городах Украины Россия в очередной раз доказала, что она является террористическим государством.

Мой призыв к союзникам и партнерам: давайте усилим нашу поддержку. Украине нужно оружие, в том числе танки и средства противовоздушной обороны.

Россия должна быть привлечена к ответственности за все совершенные преступления" - написала Каллас.

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Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения от западных стран в ближайшее время.

Темы: ЭстонияоружиевойнаРосcия
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