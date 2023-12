Премьер Эстонии: РФ снова доказала, что является террористическим государством, Украине нужно оружие

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула необходимость привлечь Россию к ответственности и предоставить Украине больше оружия, в частности, танки и средства ПВО.

Как передает "Европейская правда", об этом она написала в Twitter.

With attacks on #Dnipro and elsewhere in Ukraine, Russia has again proven it is a terrorist state.



My call to allies and partners: let us ramp up our support. #Ukraine needs weapons, including tanks and air defence. #Russia must be held accountable for all crimes committed.

