Премьер Эстонии: РФ снова доказала, что является террористическим государством, Украине нужно оружие
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула необходимость привлечь Россию к ответственности и предоставить Украине больше оружия, в частности, танки и средства ПВО.
Как передает "Европейская правда", об этом она написала в Twitter.
With attacks on #Dnipro and elsewhere in Ukraine, Russia has again proven it is a terrorist state.
My call to allies and partners: let us ramp up our support. #Ukraine needs weapons, including tanks and air defence. #Russia must be held accountable for all crimes committed.Реклама:— Kaja Kallas (@kajakallas) January 15, 2023
"Атаками на Днепр и в других городах Украины Россия в очередной раз доказала, что она является террористическим государством.
Мой призыв к союзникам и партнерам: давайте усилим нашу поддержку. Украине нужно оружие, в том числе танки и средства противовоздушной обороны.
Россия должна быть привлечена к ответственности за все совершенные преступления" - написала Каллас.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения от западных стран в ближайшее время.