Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем’єрка Естонії: РФ знову довела, що є терористичною державою, Україні слід дати більше зброї

"Європейська правда"Неділя, 15 січня 2023, 19:36
Прем’єрка Естонії: РФ знову довела, що є терористичною державою, Україні слід дати більше зброї
Кая Каллас, фото Bloomberg via Getty Images

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас наголосила на необхідності притягнути Росію до відповідальності і надати Україні більше зброї, зокрема, танки і засоби ППО.

Як передає "Європейська правда", про це вона написала у Twitter.

"Атаками на Дніпро та в інших містах України Росія вкотре довела, що вона є терористичною державою.

Мій заклик до союзників і партнерів: давайте посилимо нашу підтримку. Україні потрібна зброя, в тому числі танки та засоби протиповітряної оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Росія має бути притягнута до відповідальності за всі скоєні злочини" - написала Каллас.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може розраховувати на збільшення поставок важкого озброєння від західних країн найближчим часом.

Теми: ЕстоніязброявійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Естонія
Естонія домовилась про подальше розгортання іспанських NASAMS у себе
Більшість естонців бажають відставки прем'єрки через "російський бізнес" її чоловіка
Жителі Естонії зібрали гроші на 21 розвідувальний дрон для України
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: