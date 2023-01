Прем’єрка Естонії: РФ знову довела, що є терористичною державою, Україні слід дати більше зброї

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас наголосила на необхідності притягнути Росію до відповідальності і надати Україні більше зброї, зокрема, танки і засоби ППО.

Як передає "Європейська правда", про це вона написала у Twitter.

With attacks on #Dnipro and elsewhere in Ukraine, Russia has again proven it is a terrorist state.



My call to allies and partners: let us ramp up our support. #Ukraine needs weapons, including tanks and air defence. #Russia must be held accountable for all crimes committed.