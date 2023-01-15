Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем’єрка Естонії: РФ знову довела, що є терористичною державою, Україні слід дати більше зброї

"Європейська правда"Неділя, 15 січня 2023, 20:36
Кая Каллас, фото Bloomberg via Getty Images

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас наголосила на необхідності притягнути Росію до відповідальності і надати Україні більше зброї, зокрема, танки і засоби ППО.

Як передає "Європейська правда", про це вона написала у Twitter.

"Атаками на Дніпро та в інших містах України Росія вкотре довела, що вона є терористичною державою.

Мій заклик до союзників і партнерів: давайте посилимо нашу підтримку. Україні потрібна зброя, в тому числі танки та засоби протиповітряної оборони.

Росія має бути притягнута до відповідальності за всі скоєні злочини" - написала Каллас.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може розраховувати на збільшення поставок важкого озброєння від західних країн найближчим часом.

Теми: ЕстоніязброявійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відеоБританія надала Україні пакет допомоги: танки Challenger 2 дозволять перейти до вигнання військ РФ

Україна і РФ працюють над великим обміном: Лубінець передав список із 800 людей, Москалькова – 200

відеоРакицький повернувся в "Шахтар"

Влада Києва просить утриматися від масових заходів на Водохреще: можливі провокації

фотоНорвегія підтвердила втечу і прохання про притулок екскомандира "Вагнера"

Герасимов упевнений, що виграє у суді справу щодо недекларування його квартири в Іспанії

Усі новини...
Естонія
"Русофобія в рангу доктрини": у РФ відреагували на скорочення штату посольства в Естонії
Кулеба обговорив із главою МЗС Естонії військову підтримку України
Естонія наказала РФ майже вдвічі скоротити персонал посольства у Таллінні
Останні новини
20:53
Новинський передав свої активи і вийшов із бенефіціарів Smart Holding до введення проти нього санкцій
20:47
У США вважають, що Росія не зможе підготувати 500 тисяч людей для чергового наступу
20:31
Після призначення Герасимова вже не буде на кого списувати поразки – Данілов
20:19
відеоМіноборони Британії показало, на що здатні танки Challenger 2, які передадуть Україні
20:07
AliExpress вводить для покупців з Європи послугу післяплати за замовлення
20:03
У Росії іноземцям пропонують громадянство за вступ до армії РФ – Генштаб ЗСУ
19:35
"Нафтогаз" відкрив першу АЗС U.GO в Херсоні
19:32
Не HIMARS, а С-300: Генштаб спростував наклеп окупантів про жертв у Новопскові
19:18
фото, відеоБританія надала Україні пакет допомоги: танки Challenger 2 дозволять перейти до вигнання військ РФ
19:08
Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів зміцнення української ППО
Усі новини...