Прем’єрка Естонії: РФ знову довела, що є терористичною державою, Україні слід дати більше зброї

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас наголосила на необхідності притягнути Росію до відповідальності і надати Україні більше зброї, зокрема, танки і засоби ППО.

Як передає "Європейська правда", про це вона написала у Twitter.

With attacks on #Dnipro and elsewhere in Ukraine, Russia has again proven it is a terrorist state.



My call to allies and partners: let us ramp up our support. #Ukraine needs weapons, including tanks and air defence. #Russia must be held accountable for all crimes committed. — Kaja Kallas (@kajakallas) January 15, 2023

"Атаками на Дніпро та в інших містах України Росія вкотре довела, що вона є терористичною державою.

Мій заклик до союзників і партнерів: давайте посилимо нашу підтримку. Україні потрібна зброя, в тому числі танки та засоби протиповітряної оборони.

Росія має бути притягнута до відповідальності за всі скоєні злочини" - написала Каллас.

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Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може розраховувати на збільшення поставок важкого озброєння від західних країн найближчим часом.